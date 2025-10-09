Hírlevél

Tóth Vera

Brutális megpróbáltatásairól vallott Tóth Vera, az arca felismerhetetlenre torzult – sokkoló fotók

Az énekesnő elképesztő átalakuláson ment keresztül az elmúlt években. Tóth Vera közösségi oldalán mesélt megrendítő őszinteséggel az elmúlt évek megpróbáltatásairól.
Tóth Vera megható és rendkívül őszinte bejegyzést posztolt a Facebook-oldalán, amelyben testéről, gyógyulásáról és belső küzdelmeiről mesélt. Az énekesnő elmondta, hogy két hete gyógyul egy részleges hát- és felsőtestkorrekcióból, és most arra koncentrál, hogy a teste dolgozzon és helyet adjon új énjének – írja a Bors

Tóth Vera férje, Pauli Zoltán mindenben segíti az énekesnőt.
Tóth Vera férje, Pauli Zoltán mindenben segíti az énekesnőt.

„A helyreállító műtétek nem a hiúságról szólnak, hanem arról, hogy megkapjam azt a testet, ami jár nekem egy ilyen “menet” után. Mert miután sok-sok kilóval könnyebb lettem, még mindig cipeltem magamon azokat az “utórezgéseket”, amit a tükör kegyetlenül visszaadott” – írta. 

Az énekesnő arról is mesélt, milyen félelmekkel és fájdalmakkal kellett szembenéznie a kórházi ágyon, amikor csövek voltak a testében. 

Tóth Vera megállíthatatlan

Tóth Vera kiemelte, hogy az út nem a szépségről, hanem a bátorságról, a félelmek leküzdéséről és az önmagunkkal való szembenézésről szól. „Eljutni idáig pokoli nehéz. Megtartani? Szintúgy! Minden heg, minden csepp vér, minden nap, amit ebben a testben élek, emlékeztet arra, hogy: EZT IS TÚLÉLTEM” – írta. 

 

