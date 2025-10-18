Hírlevél

Rá sem lehet ismerni a népszerű énekesnőre, Tóth Vera őszintén vallott élete legnehezebb időszakáról

Az énekesnő évek óta tartó küzdelem után végre lezárhatta a múltat. Tóth Vera őszintén beszélt arról, hogyan segített neki a korrekciós műtét abban, hogy teljesen szabadnak érezze magát.
Tóth Vera nevét az egész ország megismerte, amikor megnyerte a Megasztár első évadát. A siker mellett azonban sokáig árnyék vetült az életére: hosszú éveken át harcolt a túlsúllyal és az önelfogadással. Az elmúlt években több mint 77 kilót fogyott, ám a lelki felszabadulás után a teste még mindig viselte a múlt jeleit – írja a Bors

Tóth Vera őszintén vallott élete legnehezebb időszakáról
Fotó: Szabolcs László

Tóth Vera teljesen megváltozott, rá sem ismerni

Nemrég azonban sor került a korrekciós műtétre, amelytől az énekesnő úgy érzi, végleg lezárta élete egyik legnehezebb szakaszát. A beavatkozás során a felesleges bőrt távolították el, így a teste végre összhangba került azzal a szabadsággal, amit belül már régóta érzett. 

„Ez a műtét nem a hiúságról szólt, hanem a méltóságról. A lelkem már szabad volt, de a testem még a múlt maradványait hordozta” – vallotta be Vera. 

Az énekesnő jelenleg lábadozik, és mint mondja, türelmesen hagyja, hogy a teste regenerálódjon.  

 

