El sem hiszi, mi történt Vajna Tímeával – mutatjuk a hihetetlen helyzetet

A képek nemcsak Vajna Tímea stílusos és gyakran merész megjelenéseit mutatják be, hanem emlékeztetnek azokra az időszakokra is, amikor aktívan jelen volt a hazai celebvilágban.

Vajna Tímea nehéz és hosszú utat járt be az anyaságig

Fotó: Szabó Gábor - Origo

Az utóbbi években azonban a reflektorfény helyét fokozatosan átvette egy sokkal személyesebb történet: az anyaságért vívott hosszú és fájdalmas küzdelem.

Tímea nyíltan beszélt arról, hogy korai petefészek-kimerülést diagnosztizáltak nála, ami jelentősen csökkentette a természetes úton való teherbeesés esélyét. A próbálkozások során sok hormonkezelésen és műtéten esett át, miközben négy magzatot is elveszített.

Vajna Tímea nagymamája segített

„Amikor már mindent feladtam, 15 hormonkezelést és 17 műtétet végigcsináltam, elveszítettem 4 babát és alig maradt egészséges embriónk, a nagyim 2 angyalt küldött maga helyett a mennyországból” – írta anno Vajna Tímea Instagram-oldalán. A néhai Andy Vajna korábbi feleségének története sokak számára inspiráló lehet: a hosszú, reményt próbára tevő időszak ellenére sem adta fel álmát, és ma már családanyaként egy új életszakaszba lépett.

A Bors Timi 43. születésnapja apropóján csokorba gyűjtötte néhány korábbi fotóját, amit az újság honlapján tekinthetnek meg.