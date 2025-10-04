El sem hiszi, mi történt Vajna Tímeával – mutatjuk a hihetetlen helyzetet

Hírlevél

Október 3-án ünnepelte 43. születésnapját a magyar modell és közéleti személyiség. A Bors ebből az alkalomból összeállította „Vajna Tímea legszebb fotói” című galériáját, amely Timi múltjának és karrierjének jelentős pillanatait idézi fel.
A képek nemcsak Vajna Tímea stílusos és gyakran merész megjelenéseit mutatják be, hanem emlékeztetnek azokra az időszakokra is, amikor aktívan jelen volt a hazai celebvilágban.

Vajna Tímea
Vajna Tímea nehéz és hosszú utat járt be az anyaságig
Fotó: Szabó Gábor - Origo

 

Az utóbbi években azonban a reflektorfény helyét fokozatosan átvette egy sokkal személyesebb történet: az anyaságért vívott hosszú és fájdalmas küzdelem. 

Tímea nyíltan beszélt arról, hogy korai petefészek-kimerülést diagnosztizáltak nála, ami jelentősen csökkentette a természetes úton való teherbeesés esélyét. A próbálkozások során sok hormonkezelésen és műtéten esett át, miközben négy magzatot is elveszített.

Vajna Tímea nagymamája segített

„Amikor már mindent feladtam, 15 hormonkezelést és 17 műtétet végigcsináltam, elveszítettem 4 babát és alig maradt egészséges embriónk, a nagyim 2 angyalt küldött maga helyett a mennyországból” – írta anno Vajna Tímea Instagram-oldalán. A néhai Andy Vajna korábbi feleségének története sokak számára inspiráló lehet: a hosszú, reményt próbára tevő időszak ellenére sem adta fel álmát, és ma már családanyaként egy új életszakaszba lépett.

 

