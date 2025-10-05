Megdöbbentő, hogy néz ki Vajna Tímea tíz héttel a szülés után

Vajna Tímea az elmúlt években hosszú és megterhelő utat járt be az anyaság felé.

Vajna Tímea hosszú utat járt be az anyaságig

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Nyíltan beszélt arról, hogy összesen 15 hormonkezelésen és 17 műtéten esett át, mielőtt valóra válhatott volna az álma, hogy édesanya legyen.

Négy lombikos terhesség is sikertelenül végződött, ami miatt sokan már úgy gondolták, sosem lehet gyermeke. Ennek ellenére Timi ma már kétgyermekes édesanya. Kisfiát béranya hozta világra, míg nemrég született kislányát ő maga hordta ki és szülte meg.

Vajna Tímea sok dicséretet kapott

A most – tíz héttel a szülés után – közzétett fotó nemcsak szépsége miatt váltott ki nagy visszhangot, hanem őszinte üzenete miatt is: nem akar tökéletes testet mutatni, csak a valóságot, amit sok nő átél a szülés után.

„Van még egy kis pocakom, de ez így normális” – idézte a Bors. A bejegyzés alatti hozzászólásokban sokan hálájukat fejezték ki, amiért egy ismert nő ilyen nyíltan vállalja a valóságot, nem állítva hamis példát a friss anyukák elé.