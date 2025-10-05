Megdöbbentő, hogy néz ki Vajna Tímea tíz héttel a szülés után

Hírlevél

16 perce
Olvasási idő: 3 perc
Friss fotót osztott meg magáról az ismert magyar modell és közéleti személyiség tíz héttel kislánya születése után. Bár sokan azonnal megdicsérték Vajna Tímea karcsú alakját, ő maga bevallotta: még mindig van egy kis pocakja, amit teljesen természetesnek tart.
Vajna Tímea az elmúlt években hosszú és megterhelő utat járt be az anyaság felé.

Budapest, 2016. november 20.Vajna Tímea, a szépségverseny tulajdonos-producere a Miss Universe Hungary döntőjének közvetítése előtt a TV2 stúdiójában 2016. november 20-án.MTI Fotó: Balogh Zoltán
Vajna Tímea hosszú utat járt be az anyaságig
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Nyíltan beszélt arról, hogy összesen 15 hormonkezelésen és 17 műtéten esett át, mielőtt valóra válhatott volna az álma, hogy édesanya legyen. 

Négy lombikos terhesség is sikertelenül végződött, ami miatt sokan már úgy gondolták, sosem lehet gyermeke. Ennek ellenére Timi ma már kétgyermekes édesanya. Kisfiát béranya hozta világra, míg nemrég született kislányát ő maga hordta ki és szülte meg.

Vajna Tímea sok dicséretet kapott

A most – tíz héttel a szülés után – közzétett fotó nemcsak szépsége miatt váltott ki nagy visszhangot, hanem őszinte üzenete miatt is: nem akar tökéletes testet mutatni, csak a valóságot, amit sok nő átél a szülés után.

„Van még egy kis pocakom, de ez így normális” – idézte a Bors. A bejegyzés alatti hozzászólásokban sokan hálájukat fejezték ki, amiért egy ismert nő ilyen nyíltan vállalja a valóságot, nem állítva hamis példát a friss anyukák elé.

 

