Megtörtént végre, Vajna Timi megmutatta, amire mindenki várt!

Örömteli pillanatokkal telt el az elmúlt időszak az édesanyává váló sztár számára. Vajna Timi kisfia, Ben végre megszületett, és a család boldogsága most határtalan. Tímea most megmutatta a kis kincsét a követőinek a közösségi oldalán.
Hosszú út után érkezett el a boldog pillanat: Vajna Timi korábban sikertelen lombik‑ és vetélési kísérletekkel küzdött, majd végül béranya segítségével februárban megszületett kisfia, Ben.

Vajna Tímea, Vajna Timi
Vajna Timi 42 évesen lett édesanya
Fotó: Szabó Gábor - Origo

Közben – szinte csodaként – természetes úton is várandóssá vált, és júliusban megszületett a kistestvére, Hailey. 

Most az édesanya Instagram‑posztban osztotta meg a családi öröm pillanatait: „Nem tudok betelni vele… Ben‑szerelmem” – írta a fotó mellé, amit a Bors is leközölt. 

Imádni való Vajna Timi kisfia

A képeken a kisfiú imádni valóan huncut arcot vág, és két kis fogacskája valóban különösen aranyossá teszi a jelenetet. A névválasztás mögött megható történet húzódik: a Ben név arra utal, hogy „bent maradjon”, amíg a pocakban van, ahogy az édesanya fogalmazott. A 43 éves Vajna Tímea és párja, Ráthonyi Zoltán, most végre családként élhetik meg ezt az új életszakaszt, amely sok nehézség után új reményekkel telik meg.

 

