Vásáry André felsőlégúti megbetegedéssel küzd, az orvosa hétfő óta tiltja számára a beszédet. Ez azt jelenti, hogy a próbákat szinte teljesen ki kell hagynia, miközben a hét végén újabb fordulóra kell készülnie a Sztárban Sztár All Stars műsorban – írja a Bors.

Vásáry André

Fotó: Mediaworks Archív

Nem használhatja a hangszálait Vásáry André

„Egész héten csöndben kéne maradnom, de muszáj egy kicsit beszélnem, mert vasárnap újabb forduló következik” – mondta a Borsnak a művész. A kihívást tovább növeli, hogy ezen a héten egy teljesen új műfajban, rockdalban kell bizonyítania, ami merőben eltér a korábbi előadásaitól.

Vásáry André számára a tét nem kicsi: a Sztárban Sztár legjobb 12 versenyzője között kell megállnia a helyét.