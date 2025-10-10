Hírlevél

Donald Trump reagált Putyin állítására

Vasvári Vivien mindent megmutatott – kép

A szőke celeb legújabb fotósorozata ismét rácáfolt az idő múlására. Vasvári Vivien szexi képein felső nélkül pózol, és a rajongók elismerő kommentáradata elárasztotta a közösségi oldalát.
Vasvári Vivien legújabb fotósorozatával ismét felhívta magára a figyelmet, méghozzá szexi, felső nélkül, majdnem félmeztelen készült képeivel.

Vasvári Vivien
Vasvári Vivien szexi képeket posztolt
Fotó: Szabolcs László

A népszerű influenszer és üzletasszony, aki már négy gyermek büszke édesanyja, továbbra is lenyűgöző formában van, és ezt meg is mutatja követőinek a közösségi médiában. 

A képek kapcsán a rajongók nem győztek bókolni, számos elismerő komment érkezett a poszt alá, melyek mind Vivi ragyogó megjelenését dicsérték – írja a Bors.

Vasvári Vivien vonzereje határtalan

A fotósorozat egyben újabb bizonyítéka annak, hogy a negyedik gyermek után sem veszített vonzerejéből és magabiztosságából. Noha az utóbbi időben felmerültek találgatások arról, hogy a család bővülhet, hivatalos bejelentés erről még nem született. Vivien azonban továbbra is aktívan használja az online felületeket, ahol bátran vállalja megjelenését, és nem fél attól sem, hogy merészebb képeket osszon meg követőivel – ahogy most is tette.

 

