Vasvári Vivien szexi fehérneműben pózol

Vasvári Vivien

Fotó: Szabolcs László

Vasvári Vivien új szexi képe felrobbantotta a közösségi médiát

Vasvári Vivien, a Feleségek luxuskivitelben sztárja ismét megmutatta, miért tartják az egyik legszebb és legmerészebb magyar hírességnek. A négygyermekes szexi sztár és influenszer ezúttal piros fehérneműben pózolt az Instagramon, és azonnal lázba hozta a rajongóit.

Újabb csábító képen pózol a szexi modell, aki 35. születésnapját Törökországban ünnepelte férjével, Bodnár Zsigmonddal.

A rajongók kedvencének nincs megállás: mint egy soha el nem múló vihar, mindig újabb és újabb szexi képpel hódít. A napfényben úszó, titokzatos fotókon a szexi modell ismét bebizonyította, miért tartják az ország egyik legforróbb sztárjának. Legújabb, merész felvételén piros fehérneműben pózol – minden férfi vágyának titokzatos tárgyaként.