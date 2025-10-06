Nagykorú lett Magyarország Szépe, Végvári Janka

A Magyarország szépe idei győztese, Végvári Janka megható Instagram-posztban jelentette be, hogy hivatalosan is nagykorú lett. A Miss World Hungary 2025 koronáját még 17 évesen nyerte el, így ő minden idők legfiatalabb magyar szépségkirálynője - írja a Bors.

Végvári Janka, Magyarország szépe 2025 győztese mosolyogva ünnepli 18. születésnapját, megható üzenettel köszöni meg rajongóinak a szeretetet. Fotó: Markovics Gábor

„Na hát… hivatalosan is felnőtt vagyok. 18 év nevetés, könnyek, álmok, hibák, újrakezdések, és rengeteg pillanat, ami formált azzá, aki ma vagyok” — írta posztjában Janka, aki azt is hozzátette:

A kislány, aki egykor tükör előtt gyakorolta a mosolyát, most megtanulja, hogy az igazi szépség belülről jön… abból, ha mersz önmagad lenni, akkor is, ha nem tökéletes minden

Köszönöm mindenkinek, aki eddig velem volt — ti vagytok az én koronám” – zárta megható sorait.

Kulcsár Edina a példaképe — vallotta be Végvári Janka

A Palikék Világa podcastban Végvári Janka elárulta, hogy Kulcsár Edina az egyik legnagyobb példaképe.

„Olvastam róla, mennyire felkészült volt és mennyit dolgozott a sikerért — ezt nagyon tisztelem benne. Én is ilyen alázattal szeretnék helytállni” — mondta.

A beszélgetés során a fiatal királynő a mai udvarlási szokásokról is őszintén nyilatkozott:

Ma sok fiú megelégszik azzal, hogy belájkolja a lányok képeit, de én valódi, személyes kapcsolódást várok.

Végvári Janka készül a Miss World döntőre

A Borsnak adott interjújában Végvári Janka elárulta, hogy a nyár szinte teljes egészében a felkészülésről szólt.

„Táncot tanulok, sokat edzem, és videós tartalmakat is készítek. A napokban a Charity kategóriára készült videóm forgatása zajlott” — mesélte.

A fiatal szépség a Talent kategóriában modern tánccal szeretné elkápráztatni a zsűrit, és célja, hogy Magyarországot méltón képviselje a világversenyen.

