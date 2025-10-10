Súlyos betegségéről vallott a szépségkirálynő

Végvári Janka – aki nemrégen töltötte be a 18. születésnapját – elárulta, hogyan is tudja ilyen fiatalon feldolgozni ezt az elismerést, továbbá arról is beszámolt, mennyire szokott izgulni az események előtt. A szépségkirálynő hálás a lehetőségért, amit a Miss World Hungary adott neki és úgy érzi, nem is lehetne boldogabb – írja a Bors.

Végvári Janka elmondása szerint nem is lehetne boldogabb

Fotó: Markovics Gábor

Végvári Janka odafigyel az egészségére

Végvári Janka azt is elmondta, hogy nincs párkapcsolatban, de nem olyan valakit keres, aki csak szeretne mellette lenni, hanem akivel mélyebb szinten is meg tudja értetni magát. A Miss World világversenyre való felkészülés szerinte nemcsak fizikai, hanem lelki utazás is. Rendszeresen sportol, hogy a teste a legerősebb és legegészségesebb formájában legyen, de legalább ennyire fontosnak tartja a mentális felkészülést is, hogy belül is kiegyensúlyozott és fókuszált maradjon.

„A divattervezőkkel közösen dolgozunk a ruhákon, minden apró részletet úgy tervezünk meg, hogy hű legyen hozzám és az üzenethez, amit képviselni szeretnék. Nagyon sokat gyakorlom a járást és a színpadi megjelenést, mert szeretném, ha ott, a világ szeme előtt, életem legjobb formáját tudnám megmutatni” – nyilatkozta Végvári Janka.

Egy ilyen verseny egy érett nőnek is hatalmas kihívás lenne, nem hogy egy 18 éves lánynak, akitől meg is kérdezték a követők az Instagramon, hogy mennyire izgul ebben az időszakban.

Végvári Janka azt is elárulta, hogy egy rendkívül súlyos betegséggel, anorexiával küzdött régebben:

Hosszú út volt kijönni és nagy mentális erő kellett hozzá, hogy most teljesen egészségesen tudjak élni.

