Tíz év után ismét a Sztárban Sztár színpadán tűnik fel a híres énekes. Veréb Tamás, aki színész is, őszintén mesélt feleségéről, Koltai Vivienről, és arról is, hogyan kezeli a rajongók túlzott érdeklődését.
A Sztárban Sztár All Stars műsor újra elhozta a nézők kedvenc énekesét, Veréb Tamást. A művész szerint az isteni gondviselésnek is szerepe van abban, hogy milyen életet élhet, és hogy rátalált feleségére, Koltai Vivienre.

Budapest, 2025. február 1. Curtis (b) és Veréb Tamás a Csináljuk a fesztivált! című műsor 4. évad tizedik, döntő adásának felvételén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) óbudai stúdiójában 2024. október 22-én.MTI/Balogh Zoltán
Curtis és Veréb Tamás csinálják a feszivált Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Veréb Tamás és felesége, Koltai Vivien

A 2016-os szereplése óta sokat változott Veréb Tamás élete. A színész és énekes idén mondta ki a boldogító igent szerelmével, Koltai Viviennel, akivel harmonikus kapcsolatban élnek. A Sztárban Sztár új évada ismét reflektorfénybe hozta őt, de a figyelem ezúttal nemcsak a színpadon kíséri.

A rajongók érdeklődése olykor túl messzire megy – Veréb Tamás elárulta, hogy kapott már „nagyon intim fotókat” is ismeretlen nőktől. Mégis higgadtan kezeli ezeket a helyzeteket, és minden gesztusával felesége iránti elkötelezettségét mutatja.

Veréb Tamás szerint a felesége, Koltai Vivien igazi társ, aki megértéssel és szeretettel támogatja őt a reflektorfényben. A színész elismeri, hogy a színpadi élet sok kihívást hoz, de felesége mindig segít megőrizni az egyensúlyt a munka és a magánélet között.

A feleségemen kívül már nem szeretnék senki mást megcsókolni 

– vallotta be az énekes.

A teljes beszélgetést a BORS oldalán olvashatja.

 

