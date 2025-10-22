A Sztárban Sztár All Stars műsor újra elhozta a nézők kedvenc énekesét, Veréb Tamást. A művész szerint az isteni gondviselésnek is szerepe van abban, hogy milyen életet élhet, és hogy rátalált feleségére, Koltai Vivienre.

Curtis és Veréb Tamás csinálják a feszivált Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Veréb Tamás és felesége, Koltai Vivien

A 2016-os szereplése óta sokat változott Veréb Tamás élete. A színész és énekes idén mondta ki a boldogító igent szerelmével, Koltai Viviennel, akivel harmonikus kapcsolatban élnek. A Sztárban Sztár új évada ismét reflektorfénybe hozta őt, de a figyelem ezúttal nemcsak a színpadon kíséri.

A rajongók érdeklődése olykor túl messzire megy – Veréb Tamás elárulta, hogy kapott már „nagyon intim fotókat” is ismeretlen nőktől. Mégis higgadtan kezeli ezeket a helyzeteket, és minden gesztusával felesége iránti elkötelezettségét mutatja.

Veréb Tamás szerint a felesége, Koltai Vivien igazi társ, aki megértéssel és szeretettel támogatja őt a reflektorfényben. A színész elismeri, hogy a színpadi élet sok kihívást hoz, de felesége mindig segít megőrizni az egyensúlyt a munka és a magánélet között.

A feleségemen kívül már nem szeretnék senki mást megcsókolni

– vallotta be az énekes.

A teljes beszélgetést a BORS oldalán olvashatja.