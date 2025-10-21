Voksán Virág megmutatta új melleit

Hírlevél

48 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Két gyermek után úgy érezte, eljött az ideje, hogy helyrehozza húsz évvel ezelőtti műtétjét. Voksán Virág elárulta, hogy a beavatkozás nemcsak esztétikai, hanem egészségügyi szempontból is indokolt volt. Mint mondja, sok nő érez így a gyermekvállalás után, amikor szeretnék újra vonzónak látni magukat – akár maguk, akár párjuk számára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Voksán Virágmellplasztikai műtét

Voksán Virág, a népszerű DJ és édesanya, a műtét előtti pillanatokat saját maga videózta le, hogy megmutassa, milyen lelki és fizikai felkészülés előzte meg a döntését – írja a Bors.

Voksán Virág húsz év után ismét kés alá feküdt — most nagyobb melleket kapott, mint valaha.
Voksán Virág húsz év után ismét kés  alá feküdt — most nagyobb melleket kapott, mint valaha.Fotó: KUNOS ATTILA

Húsz év alatt a gravitáció nyilván dolgozott. Nem vettem észre műtét előtt, de legalább öt centit 'dolgozott' a gravitáció

 – fogalmazott nevetve Voksán Virág, aki elmondta, régóta kereste a megfelelő orvost, és tudatosan készült a beavatkozásra.

Voksán Virág szerint nem tabu, ha egy nő plasztikai műtétet vállal a boldogságáért

A kétgyermekes anyuka öt kiskutyája és gyermeke mellett édesanyja segítségére is számíthatott a lábadozás során. 

Az éjszakám nehezen telt. Folyton felébredtem, maximum egy órát tudtam egyhuzamban aludni

 – mesélte a Tények stábjának, hozzátéve, hogy az első napokban még intravénás fájdalomcsillapítót kapott.

Szerinte Magyarországon a plasztikai műtétek témája még mindig tabunak számít, pedig ha egy nő ettől érzi magát boldogabbnak, nincs mit szégyellni rajta.

Ha boldogabbak leszünk egy beavatkozás után, akkor miért ne vállalnánk be?

– tette hozzá határozottan.

A varratszedésen már túl van, most pedig csak a teljes gyógyulásra koncentrál. Azt is elárulta, hogy szeretne a jövőben is nyíltan beszélni tabutémákról, mert szerinte ezekről fontos párbeszédet indítani. 2024-ben arról írtunk, hogy egyre többen aggódnak Voksán Virág miatt, aki egyre felismerhetetlenebbé operáltatja magát.

 

