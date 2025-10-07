Hírlevél

Rendkívüli

Erre senki sem számított, ez az ország lett az USA legnagyobb ellensége

Zacher Gábor

Olyan bejelentést tett Zacher Gábor, amire senki sem számított

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
A legendás toxikológust a Fradi–Paks rangadó előtt búcsúztatták el. Zacher Gábor elárulta, hogy bár hivatalosan nyugdíjba megy, a mentőzés és a Fradi iránti szenvedélye örökre megmarad.
Zacher GáborGroupama Arénanyugdíjba vonulásFradi

Zacher Gábor 65 évesen hivatalosan is nyugdíjba vonul, de a szó klasszikus értelmében mégsem hagy fel a munkával. A Fradi–Paks mérkőzés előtt megható pillanatok közepette búcsúztatták a Groupama Arénában, ahol Kubatov Gábor egy különleges, 65-ös számú ferencvárosi mezzel ajándékozta meg a főorvost. A doktor azonban gyorsan tisztázta: továbbra is a hatvani kórházban ügyeletesként dolgozik, és ott lesz minden hazai Fradi-meccsen is – írja a Bors.

Zacher Gábor a Fradi–Paks meccs előtt megható búcsúztatást kapott a Groupama Arénában.
Zacher Gábor a Fradi–Paks meccs előtt megható búcsúztatást kapott a Groupama Arénában
Fotó: Fotó: Pezzetta Umberto / Forrás:  Zalai Hírlap

„Nyugger leszek, de maradok” — vallotta Zacher Gábor

A mentőorvos nevetve mondta el, hogy ezentúl ingyen utazik a villamoson és vonaton, de egyébként minden marad a régi. „Orvos vagyok, ez a hivatásom, a szerelmem, az életem” — nyilatkozta a Borsnak. Hozzátette, hogy a Ferencváros iránti rajongása semmit sem változott: „Mindig fradista voltam, és az is maradok.”

Legutóbb a Hungaroringen arattak hatalmas sikert a kollégáival.

 

