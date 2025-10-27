„Ezen még én is nevettem!” – Zalatnay Sarolta őszintén reagált a poénokra

Zalatnay Sarolta szerint Mészáros Árpád Zsolt „nagy alázattal és profizmussal” közelítette meg karakterét, és pontosan azt a lendületet hozta, amit a közönség ma is láthat tőle a koncerteken. Az énekesnő hozzátette: örül, hogy nem a fiatalkori, hanem a jelenlegi énjét vitték színpadra, így elkerülhették a paródia veszélyét.

Zalatnay Sarolta

Fotó: TV2

Zalatnay Sarolta: „Nem lépett át oda, ahol már megsértődhetnék”

A Sztárban Sztár All Stars zsűrijének néhány csípős megjegyzése sem tudta kizökkenteni az énekesnőt, aki humorral kezelte a helyzetet. Mint mondta, hetvenhét évesen is büszke önmagára, és nem akarja tagadni a korát vagy alakját.

Egy énekesnő vagyok, aki hatvankét éve áll színpadon, és pontosan tudja, mit lát a tükörben

– fogalmazott Zalatnay Cini.

