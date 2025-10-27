Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a vég? Körbevették az ukrán hadsereget, szörnyű mészárlás jöhet

Olvasta?

Csúnyán kinevették Zelenszkijt a csúfondáros bukása után

Zalatnay Sarolta

„Ezen még én is nevettem!” – Zalatnay Sarolta őszintén reagált a poénokra

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az énekesnő nevetve nézte végig Mészáros Árpád Zsolt produkcióját, aki a Sztárban Sztár All Stars színpadán formálta meg őt. Zalatnay Sarolta elárulta, egy percig sem bánta, hogy a paródia helyett tiszteletteljes előadást kapott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Zalatnay SaroltaSztárban Sztár All StarsMészáros Árpád Zsolt

Zalatnay Sarolta szerint Mészáros Árpád Zsolt „nagy alázattal és profizmussal” közelítette meg karakterét, és pontosan azt a lendületet hozta, amit a közönség ma is láthat tőle a koncerteken. Az énekesnő hozzátette: örül, hogy nem a fiatalkori, hanem a jelenlegi énjét vitték színpadra, így elkerülhették a paródia veszélyét.

Zalatnay Sarolta
Zalatnay Sarolta
Fotó: TV2

Zalatnay Sarolta: „Nem lépett át oda, ahol már megsértődhetnék”

A Sztárban Sztár All Stars zsűrijének néhány csípős megjegyzése sem tudta kizökkenteni az énekesnőt, aki humorral kezelte a helyzetet. Mint mondta, hetvenhét évesen is büszke önmagára, és nem akarja tagadni a korát vagy alakját. 

Egy énekesnő vagyok, aki hatvankét éve áll színpadon, és pontosan tudja, mit lát a tükörben

– fogalmazott Zalatnay Cini.

További részletek és Mészáros Árpád Zsolt reakciója a BORS oldalán olvashatók.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!