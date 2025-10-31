Megvédték Zámbó Jimmyt az RTL Klubbal szemben – fia kemény üzenetet küldött!

A Zámbó Jimmy család újra a figyelem középpontjába került, miután Szebasztián – a legendás énekes középső fia – élesen reagált az RTL Klub egyik cikkére. A csatorna arról írt, hogy „készülőben lehet Jimmy első unokája”, ám Szebasztián szerint ez ordas tévedés, hiszen neki már két fia is született: egy 15 éves és egy lassan egyéves. A zenész fia dühében közösségi oldalán osztotta meg gondolatait, kemény szavakkal illette a csatornát és az újságírót is – írja Bors.

Zámbó Szebasztián posztban védte meg családját és Zámbó Jimmy hírnevét Fotó: MW archívum

Zámbó Jimmy unokáiról is megfeledkezett az RTL Klub

Posztjában Szebasztián részletesen elmagyarázta, hány gyermeke volt Zámbó Jimmynek, és milyen családi szálak fűzik össze a testvéreket. „Apunak három gyermeke volt: Krisztián, Szebasztián és Adrián. Őket nem látjátok mindennap, mert a háttérben maradtak, de vannak, léteznek és élik az életüket” — írta a bejegyzésben.

Ezután hozzátette, hogy számára nem az volt fájdalmas, hogy őt elfelejtették, hanem az, hogy a cikk a gyermekeit, vagyis Zámbó Jimmy unokáit is figyelmen kívül hagyta. „Engem nem érdekel, ha engem elfelejtenek, mert nem adom el magam a tévének, de a fiaim nevében igenis kikérem ezt!” — írta indulatosan.

Zámbó Szebasztián végül azzal zárta posztját, hogy bár kerüli a nyilvánosságot, ha kell, kiáll az igazságért és családjáért. Kiemelte: az édesapja emlékét csak az őszinte szavak és a valós történetek őrizhetik meg.

