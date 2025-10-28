Olyan Zámbó Jimmy-dalt hallhatunk, amit korábban sosem

A Bors megemlíti, hogy az énekes Zámbó Jimmy örökségével robbant be a köztudatba, mára azonban önálló sztárrá nőtte ki magát, miközben továbbra is tisztelettel őrzi a „Király” emlékét.

Zámbó Jimmy

Fotó: MW archívum

Zámbó Jimmy szellemiségét viszi tovább

Peter Srámek november közepén nagykoncertre és lemezbemutatóra készül, Csepregi Éva is színpadra lép vele.

Szeptemberben 43 fellépésem volt, októberben is majdnem annyi. Igyekszem mindent beleadni

– nyilatkozta Srámek.

Az új albumon több dal Delhusa Gjon közreműködésével született, és mint Srámek mondja, igazi álom megvalósulása olyan legendákkal dolgozni, akik Zámbó Jimmyhez is közel álltak.

A király halhatatlan, és boldog vagyok, hogy az ő szellemiségét továbbvihetem a zenémben

– fogalmazott az énekes.

Zámbó Jimmy egyik rajongója tavaly áruba bocsátotta a féltve őrzött emléktárgyait.