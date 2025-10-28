Olyan Zámbó Jimmy-dalt hallhatunk, amit korábban sosem

A Bors megemlíti, hogy az énekes Zámbó Jimmy örökségével robbant be a köztudatba, mára azonban önálló sztárrá nőtte ki magát, miközben továbbra is tisztelettel őrzi a „Király” emlékét.
Zámbó Jimmy szellemiségét viszi tovább
Peter Srámek november közepén nagykoncertre és lemezbemutatóra készül, Csepregi Éva is színpadra lép vele.
Szeptemberben 43 fellépésem volt, októberben is majdnem annyi. Igyekszem mindent beleadni
– nyilatkozta Srámek.
Az új albumon több dal Delhusa Gjon közreműködésével született, és mint Srámek mondja, igazi álom megvalósulása olyan legendákkal dolgozni, akik Zámbó Jimmyhez is közel álltak.
A király halhatatlan, és boldog vagyok, hogy az ő szellemiségét továbbvihetem a zenémben
– fogalmazott az énekes.
