Veszélyben Zendaya kapcsolata? Budapesten bukott le a sztár

Zendaya ismét Budapesten bukkant fel, és ezúttal egy népszerű belvárosi reggelizőhelyet választott a kikapcsolódásra. A világsztár, aki a Pókember-filmek és a Dűne egyik legnagyobb sztárja, tegnap több mint két órát töltött a Blueberry Brunch éttermében, ahol a hely egyik legkedveltebb fogását, a guacamolés-cheddar szószos röszti burgonyát rendelte - írja a Bors.

Zendaya Budapesten reggelizett egy belvárosi étteremben, Tom Holland nélkül, asszisztensével a Blueberry Brunch-ban Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

A reggeliző alkalmazottai szerint Zendaya szerény, visszahúzódó és kedves volt, sőt, még egy közös képet is aláírt. Testőrök nélkül érkezett, ám nem volt egyedül: egy férfi kísérte. A rajongók rögtön találgatni kezdtek, ám kiderült, hogy a színésznő nem mással, mint személyi asszisztensével és legjobb barátjával, Darnell Applinggel érkezett.

Zendaya Budapestet már úgy ismeri, mint a tenyerét

A magyar rajongók számára nem újdonság, hogy a sztár szívesen időzik Budapesten. Nyáron több étteremben, ajándékboltban és parfümériában is feltűnt, sőt, egy lelkes fan még puszit is kapott tőle a reptéren. Zendaya mindig közvetlen és barátságos volt, minden rajongónak szívesen ajándékozott közös fotót.

A színésznő nemrég fejezte be a Christopher Nolan-féle Odüsszeia, valamint a Robert Downey Jr.-ral közös Bosszúállók: Ítéletnap forgatását, így jelenleg csak a Tom Holland sérülése miatt álló Pókember 4. és a Dűne: Messiás maradt hátra. Mindez azt is jelentheti, hogy Zendaya ezúttal hosszabb időt tölthet Magyarországon.

