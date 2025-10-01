Meglepő vallomást tett Zimány Linda

Zimány Linda modell és jogász ma már a magyar celebvilág egyik legismertebb alakja, de kevesen gondolnák, mennyi lelki teher nyomta fiatalon – írja a Bors.

Zimány Linda

Fotó: Szabolcs László

„Nagyon fiatalon kerültem a nyilvánosság elé, és pszichésen még nem voltam erre felkészülve” – vallotta be Zimány Linda.

Az énekesnő szerint nemcsak a külvilág, hanem saját belső elvárásai is nehezítették a mindennapjait. Folyamatosan azt érezte, bizonyítania kell – önmagának és másoknak egyaránt. „Mindig tökéletesnek kellett látszani, akkor is, ha belül épp összeomlottam” – mesélte őszintén.

Tanult a hibáiból Zimány Linda

„Mostanra eljutottam oda, hogy nem akarok mindenkinek megfelelni. A saját boldogságom a legfontosabb” – hangsúlyozta.

„A hírnév mögött láthatatlan sebeket cipeltem, de ma már tudom, hogy a boldogság nem a megfelelésben, hanem az önmagunkra való figyelésben rejlik” – mondta.