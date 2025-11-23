Ádám Attila kimondta az igazságot a Megasztár élő show-ja után

Ádám Attila produkciói heves vitákat váltottak ki a Megasztár zsűritagjai közt és a nézők körében egyaránt, a 17 éves versenyző mégis bejutott a tehetségkutató döntőjébe. A legnagyobb vitákat Herceg Erika a fiatal versenyzőjének kissé zabolátlan stílusa okozta, és Ádám Attila édesapja azt is fontolóra vette, hogy kiveszi fiát a műsorból a sok negatív kritika miatt – írja a Bors.

Ádám Attila bejutott a Megasztár fináléjába – Fotó: Bors

Ádám Attila ott lesz a Megasztár 2025 döntőjében

Ádám Attila azonban határozottan kiállt magáért az élő show után:

Abszolút nem gondoltam, hogy bejutok a döntőbe, ez egy álomkép. Mindenki a kedvencére szavaz, nekem ebbe nincs beleszólásom

– nyilatkozta a Borsnak.

A fiatal énekesnek a döntő után sem lesz ideje unatkozni, hiszen naptára már tele van fellépésekkel. Herceg Erika versenyzőjének az is rengeteg erőt ad, hogy nemrég rátalált a szerelem.

Herceg Erika és Ádám Attila párosa egyre nagyobb figyelmet kap a Megasztár rajongóitól. A versenyző és mesterének könnyed, játékos kapcsolata nemcsak a kamerák előtt, de a közösségi médiában is óriási visszhangot keltett.

