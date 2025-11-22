Mindenkit sokkoltak a frissen előkerült esküvői fotók – ilyen volt Emilio lányának esküvője

Emilio lánya, kis Tina november 21-én mondta ki a boldogító igent, és ezzel egy olyan álomesküvő kezdődött, amelyről most új képek kerültek elő. A sztár család Gyálon tartotta a polgári szertartást, majd Budapestre vonultak fotózásra. A menyasszony Dubajból hozatott ruhában tündökölt, egy aranylimuzin érkezett érte. A vendégek már ekkor sejtették, hogy különleges nap vár rájuk.

Álomesküvő: Emilio lánya is férjhez ment

Fotó: Terje Sollie/pexels

Mi történt Emilio lányának álomesküvőjén?

A polgári ceremóniára Gyálon került sor, ahol Emilio lánya ragyogó mosollyal mondta ki az igent szerelmének, Norbinak. A sztár ott állt a pár mellett, miközben a luxus limuzin elindult velük Budapestre. A Festetics Palota elegáns termeiben folytatódott az ünneplés, ahol a család és a barátok meghatódva nézték a friss képeket az álomesküvőről.

Mi volt a nagy titok az esküvőn?

Amikor a vendégek már azt hitték, minden meglepetést láttak, kis Tina egy újabb csodát jelentett be.

A menyasszony egy ultrahangfelvételt mutatott meg, amelyből kiderült, hogy babát vár, és így az álomesküvő új értelmet kapott.

A bejelentés mindenkit könnyekig hatott, különösen az énekes Emilio számára.

A hír óriási örömöt hozott a családba, hiszen hosszú idő után ismét kisfiú érkezik hozzájuk. Bár Bangó Margit nem lehetett jelen, a megható pillanatok így is teljesek voltak. A sztár család boldogan állt össze a pár mögött, miközben az esküvő képei már most legendává váltak.

További részletek és képek a BORS oldalán. Természetesen videó is van a nagy napról.

Hogy kicsoda Emilio? Hát nem ismerik?

Híres énekes, akinek olyan klasszikusai vannak, mint a Ne Nézz Vissza Rám, vagy a méltán népszerű Tiltott gyümölcs (Official Music Video). De ez még mindig semmi! Emilio és felesége Tina (a kis Tina édesanyja) még a televízió képernyőjén is feltűnt. A népszerű Sláger TV-n láthatták őket, a Zenegasztroban.