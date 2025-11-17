Hírlevél

Aurelio

Új élet, új szabályok: Aurelio döbbenetes bejelentést tett

9 perce
Olvasási idő: 4 perc
A családi nyugalom új fejezetet nyitott a celeb életében. Aurelio úgy érzi, végre megtalálta azt a stabil és szeretettel teli közeget, amelyben valóban otthon érzi magát.
AurelioTV2reality

Aurelio a börtön után teljesen új életet kezdett, és ennek középpontjába kislányát helyezte. A híresség ma már forgatás mellett otthonát építi és gondoskodó apaként van jelen minden nap - írja a Bors.

AurelioFotó: TV2
Aurelio hamarosan induló TV2-es realityjében a család áll a középpontban
Fotó: TV2

Hogyan változott meg Aurelio élete a börtön után?

A celeb nem titkolja, hogy sok dolog átértékelődött benne. Úgy érzi, a családi élet rendkívül kiegyensúlyozott időszakot hozott számára, és a párjával közös otthon megteremtése minden korábbinál fontosabb lett. 

Aurelio kislánya, Sofi szeptemberben kezdte az óvodát, ami a szülőknek nagy izgalmat hozott. A celeb szerint Sofi gyorsan beilleszkedett az új közösségbe, okos, rafinált, és könnyedén megtalálja a hangot a többiekkel.

Milyen szerepet kap a család Aurelio hamarosan induló TV2-es realityjében?

A hamarosan érkező TV2 reality középpontjában az apaság és a példamutatás áll. A műsorban Aurelio azt szeretné bizonyítani a családjának, hogy végleg megváltozott, és stabil, felelősségteljes életet épít maga köré – amelyben Sofi a legfontosabb motiváció.

Felgyújtották Aurelio édesanyjának autóját

Sokkoló jelenetek zajlottak le a tegnap éjszaka Aurelio Caversaccio otthonánál: ismeretlen tettes vagy tettesek bosszúból vagy fenyegetésből felgyújtották a celeb édesanyjának autóját. A tűz a kukákra is átterjedt, a brutális támadást pedig Aurelio kislánya is közvetlen közelről szenvedte el.

