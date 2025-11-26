Öt éve hunyt el Balázs Fecó – ilyen állapotban találták végső nyughelyét

Balázs Fecó, a Korál legendás frontembere 2020. november 26-án, mindössze 69 évesen hunyt el koronavírus-fertőzés miatt. A művész halálhíre az egész országot megrázta. A Bors munkatársa a tragikus évfordulón felkereste az óbudai temetőt, ahol megható látvány fogadta: Balázs Fecó nyughelye ma is tele van szeretettel, virágokkal, mécsesekkel és személyes tárgyakkal, amelyeket rajongói és tisztelői helyeztek el.

Így néz ki ma Balázs Fecó sírja a halálának 5. évfordulóján

Balázs Fecó sírja ma is méltó emléket állít a legendának

A temetőben járt stáb elmondta: nemhogy elhanyagolt, hanem kifejezetten gondozott és szeretetteljes környezet fogadja a látogatókat. A síron Fradi-sál, friss virágcsokrok és mécsesek sorakoznak, előtte pedig mécsesekből kirakva áll a név: FECÓ. A sírkőre vésett idézet különösen megérinti az arra járókat:

Szavaim fáradt nyilak, földre hulltak az útjukon, amit nem mondhattam el, már többé nem tudom.

Keresztes Ildikó még ma is nehezen dolgozza fel Balázs Fecó halálát

Keresztes Ildikó elmondta; fiatal énekesnőként óriási megtiszteltetésnek érezte, hogy találkozhatott vele, majd később együtt dolgozhattak.

A zenészlegendát egy egész ország szerette, halála megrendítő. A Korál együttes alapítója öt évvel ezelőtt, november elején került kórházba, miután elkapta a koronavírust. Az orvosok megfeszítve küzdöttek az énekes életéért, akinek szervezete végül feladta a harcot.