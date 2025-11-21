Kínos baki a Balázsék műsorvezetőjétől: véletlenül posztolta a pucér fotót

Hírlevél

Kínos pillanat került elő a rádiós műsorvezetők múltjából: egy régi, véletlenül kiposztolt meztelen fotó borzolta a kedélyeket. A Balázsék adásában most újra előkerült az eset, a csapat pedig nem bírta ki nevetés nélkül.
balázsékintim fotóRádió 1

A Balázsék reggeli műsorában ezúttal az intim fotók és kiszivárgott videók témája került elő, amely kapcsán Juli mesélte el: évekkel ezelőtt véletlenül saját maga tett közzé egy meztelen képet a közösségi oldalán. A rádiós csapat szerint óriási pánik lett úrrá rajta, de természetesen mindenki segített neki – miután jót mulattak a helyzeten.

Balázsék
Balázsék
Fotó: Rádió 1

A Balázsék műsorában derült ki a kínos sztori

A beszélgetés apropóját Paris Hilton híres kiszivárgott videója adta, amely kapcsán a Balázsék többek között arról vitáztak, mennyire veszélyes intim felvételeket készíteni. Sebestyén Balázs elárulta, soha nem csinált ilyet, sőt azt sem tartja valószínűnek, hogy bármelyik készülékén kompromittáló tartalom lapulna – írta a BORS.

Juli ezzel szemben bevallotta: előfordult már, hogy pikáns képet küldött a párjának – egy alkalommal viszont véletlenül a saját történetébe posztolta a fotót.

„A hátam közepén csorgott a víz” – pánik és nevetés egyszerre

Juli elmondta, hogy ez volt az első ilyen jellegű fotó, és valószínűleg a sietség és egy rossz gombnyomás miatt került ki a nyilvánosság elé. 

Utána szerencsére sikerült leszedni, de akkor a hátam közepén csorgott a víz

– idézte fel a pillanatot.

A csapat persze humorral kezelte a helyzetet: míg Juli pánikszerűen segítséget kért, Laci „a biztonság kedvéért” lementette a fotót, és berakta a közös csoportjukba, mielőtt segített volna törölni.

Balázsékról is csuroghatott a víz mostanában

Májusban megsértette a klasszifikációs rendelkezéseket a Balázsék című műsorszám egyik adása, ami miatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa akkor 9 millió forint feletti bírságot szabott ki.

Ezután a Rádió 1 egy október reggeli adása is a célkeresztbe került. A hatóság szerint ekkor emberi méltóságot sértő kijelentések hangzottak el a Balázsék című műsorban, ami komoly bírságot vont maga után.

 

 

 

