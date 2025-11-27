Balogh Tamásné élete legnehezebb időszakáról vallott: bele is halhat, ha ételhez nyúl

Balogh Tamásné, a Séfek Séfe 6. évadának egyik legismertebb szereplője a múlt hétvégén Törökországban esett át gyomorszűkítő műtéten. A beavatkozás óta folyamatosan jelen van a TikTokon, hogy részletesen beszámoljon a felépüléséről – írja a Bors.

Balogh Tamásné

„Egyelőre nem ehetek szilárdat, ha most nekiállnék kajálni, akkor szétnyílhatna a gyomrom és akár bele is halhatnék” – mondta a TikTok-celeb.

Balogh Tamásné a műtét óta folyadékdiétán van, egyelőre csak húsleveslét fogyaszthat, és utána is fokozatosan nyúlhat csak szilárd ételhez, eleinte a zöldséget is pürésítve eheti.

A celeb szerint azonban a műtét már most nagyon hatásos, a beavatkozás óta már 7 kilótól szabadult meg.

„Egy óra alatt megműtöttek, és fájdalomcsillapító nem is kellett a kórház óta. Amióta hazaértem teljesen jól érzem magam, és ha mindent betartok, akkor nem is lesz baj. Már 7 kilót fogytam a műtét óta” – mondta a sztár.

