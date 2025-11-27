Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Sport

Szavazzon: maradjon vagy távozzon a Liverpool edzője a megszégyenítő vereség után?

Balogh Tamásné

Balogh Tamásné élete legnehezebb időszakáról vallott: bele is halhat, ha ételhez nyúl

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Séfek Séfe korábbi sztárja sikertelen diétája után úgy döntött, kés alá fekszik. Balogh Tamásné Törökországban műttette meg magát, azóta szigorú diétát próbál tartani.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Balogh Tamásnédiétagyomorszűkítő műtét

Balogh Tamásné, a Séfek Séfe 6. évadának egyik legismertebb szereplője a múlt hétvégén Törökországban esett át gyomorszűkítő műtéten. A beavatkozás óta folyamatosan jelen van a TikTokon, hogy részletesen beszámoljon a felépüléséről – írja a Bors. 

Balogh Tamásné
Balogh Tamásné

„Egyelőre nem ehetek szilárdat, ha most nekiállnék kajálni, akkor szétnyílhatna a gyomrom és akár bele is halhatnék” – mondta a TikTok-celeb. 

Balogh Tamásné a műtét óta folyadékdiétán van, egyelőre csak húsleveslét fogyaszthat, és utána is fokozatosan nyúlhat csak szilárd ételhez, eleinte a zöldséget is pürésítve eheti. 

A celeb szerint azonban a műtét már most nagyon hatásos, a beavatkozás óta már 7 kilótól szabadult meg. 

„Egy óra alatt megműtöttek, és fájdalomcsillapító nem is kellett a kórház óta. Amióta hazaértem teljesen jól érzem magam, és ha mindent betartok, akkor nem is lesz baj. Már 7 kilót fogytam a műtét óta” – mondta a sztár. 

Balogh Tamásné újra a támadások középpontjában

A Séfek Séfe 6. évadának egyik legemlékezetesebb szereplője, Eszter ismét reflektorfénybe került. Balogh Tamásné a TikTokon nyilvánosan összetűzésbe keveredett egy másik influenszerrel. azt mondta rólam, hogy sz*rdarab és semmirekellő vagyok – idézte fel Eszter a történteket.

Balogh Tamásné a Szerencsekerékben vallott kínos pillanatáról

Nem mindennapi történetet mesélt el Balogh Tamásné Eszter a TV2 műsorában. A Szerencsekerék adásában egy kínos, de nevetésbe torkolló élményét osztotta meg a nézőkkel, ami a budapesti éjszakában esett meg vele. A bődületes eset még nyáron történt a népszerű műsorban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!