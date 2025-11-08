„Sz*rdarabnak nevezett" – Balogh Tamásné újra a támadások középpontjában

A konfliktus gyorsan elharapózott, mert sokan a közösségi médiában is véleményt formáltak róla, gyakran bántó módon. Balogh Tamásné szerint ez már túlmutat a kritikán, hiszen nemcsak a személyét, hanem a hivatását is támadás érte – írja a Bors.

Balogh Tamásnét trágár szavakkal illették

Balogh Tamásnét ismét betámadták

A séfversenyből ismert nő nyíltan elmondta, hogy biztosítási tanácsadóként dolgozik, és jól menő vállalkozása van, így teljesen alaptalan, hogy a videózásból élne. A gyomorműtétjéről szóló döntése után viszont rengeteg támadást kapott, amelyek szerinte már nemcsak a külsejéről, hanem az emberi mivoltáról is szóltak.

Kijelentette, hogy a tartalmaival nem akar senkit bántani, pusztán a saját életét mutatja be, és csak akkor reagál, ha őt éri támadás. Úgy érzi, sokkal károsabb influenszerek is jelen vannak a platformon, akik visszaélnek a nézők bizalmával, míg ő minden adományt, amit kapott, állatmenhelyeknek adott tovább. TikTokon közzétett videójában arról beszélt, hogy Thanos Plein durván sértegette őt,

Thanos Plein készített rólam videót az elmúlt napokban, és eléggé trágár, illetve durva szavakkal illetett engem. Bár ő azt mondta most, hogy ezt nem személyeskedésnek szánta, de azt mondta rólam, hogy sz*rdarab és semmirekellő vagyok.

Balogh Tamásné az ügy kapcsán hangsúlyozta, hogy bár kemény szavakkal illetik, nem hajlandó elhallgatni, amikor igazságtalanság éri. Továbbra is kitart amellett, hogy nem a botrányok, hanem a hitelesség miatt szeretne közéleti szereplő maradni, még ha ez időnként áldozatokkal is jár.

#nekedbelegyen #trash #pusztuljonforyouba @baloghtamasneeszter Tisztában vagyok azzal, hogy a sleeve műtét miatt micsoda komment és videóhadjárat lesz ellenem, de hogy valaki, aki engem nem ismer és azt mondja rólam, hogy a tartalmaim és a videóim és minden ami én vagyok, káros az embereknek, azért ezt én sem szeretném szó nélkül hagyni. Én őszintén beszélek Nektek arról, mi vár rám, viszont senkit nem bíztatok erre. Thanos Pleint nem lehet megemlíteni ,,adatvédelmi” okok miatt, pedig szerettem volna. Azt elfogadom, hogy nem vagyok kitartó. De az ember nem ismer engem, semmirekellőnek, szarnak, egyenesen károsnak nevez. Ha trasht akarsz, akkor nézegesd a foryou-t és annyi videót találsz, amennyit szeretnél!🤗 #sleeve #baloghtamasne @paprikadorina @NewMe Budapest ♬ Last Hope - Steve Ralph

Fogászati botrány és nyilvános összetűzés

Korábban Balogh Tamásné egy komoly vitába keveredett Gaál Zoltán fogorvossal, aki a kezelés közben állítólag megalázta őt, és a panaszkodását „hisztinek” nevezte. A történet azért vált országos üggyé, mert Molnár Anikó is megszólalt, és nyilvánosan védelmébe vette a fogorvost, Balogh Tamásnét pedig „ostobasággal” vádolta.

Magánéleti viharfelhők

A párja miatt is támadták már. Egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy párja 35 évvel idősebb nála, ami sokakban rosszallást keltett. A sztár szerint azonban kapcsolatuk őszinte és harmonikus, és közös jövőt terveznek, függetlenül a rosszindulatú kommentektől.