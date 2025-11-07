Bangó Margit dühöng: csúnyán visszaéltek a nevével

A Kossuth-díjas énekesnő nemrég felháborodott posztot tett közzé közösségi oldalán: egy fiatal előadó ugyanis az ő nevét felhasználva próbált pénzt kicsalni egy feltörekvő tehetségtől. A csalás története gyorsan bejárta a médiát, és Bangó Margit világos üzenetet küldött: tettéért vállalnia kell a felelősséget – számol be a Bors.

Bangó Margit mélységesen fel van háborodva - Fotó: Török Gergely Ádám / Bors)

Bangó Margit reagált a fiatal énekes botrányára

A történet főszereplője Berki Patrik, aki állítása szerint zavart állapotban 300 ezer forintot kért egy másik fiatal énekestől, cserébe azért, hogy Bangó Margittal egy színpadon léphessen fel. Az énekesnő határozottan cáfolta az állítást:

Soha életemben nem kértem és nem fogok kérni pénzt senkitől azért, hogy velem egy színpadon szerepelhessen.

Ráadásul rendelkezésére állnak hangfelvételek és képernyőfotók, amelyek bizonyítják, hogy Berki Patrik visszaélt a nevével. Berki Patrik a Borsnak küldött üzenetében elismerte hibáját, és bocsánatot kért Bangó Margittól.

Újabb csalás áldozata lett Bangó Margit?

Korábban az Origo beszámolt arról, hogy egy mesterséges intelligencia segítségével létrehozott videóhoz használták fel Bangó Margit arcát és a hangját, az engedélye nélkül. A videóban azt az álhírt terjesztették, hogy az énekesnőnek szívrohama volt.

Csúnya átverés

Az énekesnő hosszú pályafutása ellenére többször is esett már átverés áldozatául. Tavaly botrányos módon három erdélyi koncertje is elmaradt, miután a a szervező hitegette, becsapta, majd eltűnt.