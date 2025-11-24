Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij idegösszeomlást kapott? Az ukrán elnök kétségbeesetten keresi a kiutat

Bangó Margit

Meglepő helyről érkezett gratuláció Bangó Margit dédunokájának – kiderült, ki a vőlegény

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem várt helyről kaptak szívhez szóló gratulációt Bangó Margit dédunokájáék. A Swing à la Django zenekar üzent boldogságot a kis Tinának és friss férjének, Dani Norbertnek. A ValóVilág egykori sztárjának, Emiliónak a lánya november 21-én mondta ki a boldogító igent, és mint kiderült, nem akárkihez ment hozzá. Bangó Margit már korábbról ismeri a férfit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bangó MargitBangó Margit dédunokájagratuláció

A vőlegény ugyanis Dani Norbert, a Swing à la Django gitárosa, akivel a legendás Bangó Margit évek óta egy színpadon zenél, így a családi kapcsolat már korábban kialakult – írja a Bors

Dani Norbert és Bangó Margit már zenéltek együtt – Fotó: Kelet-Magyarország/Muzslay Péter
Dani Norbert és Bangó Margit már zenéltek együtt
Fotó: Kelet-Magyarország/Muzslay Péter

A zenekar a Facebookon közölte: óriási örömmel köszöntik a párt, és azt is megerősítették, hogy úton van az első közös gyermek.

Áldjon meg titeket a jó Isten egészségben, szeretetben és gazdagságban! Legyetek boldogok 120 évig! 

– írta a zenekar.

Bangó Margit ükmama lesz

A kommentszekció valósággal felrobbant: rajongók százai özönlötték el jókívánságokkal a párost, sokan „Isten által egymásnak teremtett” szerelmespárnak nevezték őket.

A család pedig igazi pompában ünnepelt: mint megírtuk, kis Tina Dubajból hozatott menyasszonyi ruhában tündökölt, húga, Vivien pedig szintén különleges darabot viselt. A nagy hír pedig biztos: Bangó Margit ükmama lesz.

Bangó nevében kértek pénzt 

Bangó Margit a közelmúltban csalás áldozata lett

A halál torkából jött vissza

A Kossuth-díjas énekesnő két nagyon komoly betegségen esett át


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!