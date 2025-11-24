Meglepő helyről érkezett gratuláció Bangó Margit dédunokájának – kiderült, ki a vőlegény

A vőlegény ugyanis Dani Norbert, a Swing à la Django gitárosa, akivel a legendás Bangó Margit évek óta egy színpadon zenél, így a családi kapcsolat már korábban kialakult – írja a Bors.

Dani Norbert és Bangó Margit már zenéltek együtt

Fotó: Kelet-Magyarország/Muzslay Péter

A zenekar a Facebookon közölte: óriási örömmel köszöntik a párt, és azt is megerősítették, hogy úton van az első közös gyermek.

Áldjon meg titeket a jó Isten egészségben, szeretetben és gazdagságban! Legyetek boldogok 120 évig!

– írta a zenekar.

Bangó Margit ükmama lesz

A kommentszekció valósággal felrobbant: rajongók százai özönlötték el jókívánságokkal a párost, sokan „Isten által egymásnak teremtett” szerelmespárnak nevezték őket.

A család pedig igazi pompában ünnepelt: mint megírtuk, kis Tina Dubajból hozatott menyasszonyi ruhában tündökölt, húga, Vivien pedig szintén különleges darabot viselt. A nagy hír pedig biztos: Bangó Margit ükmama lesz.

