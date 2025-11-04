Berki Mazsi lánya négyéves lett – ilyen mesés bulit kapott!

Berki Mazsi lánya idén már tudatosan döntött arról, milyen születésnapi zsúrt szeretne: ugyanott, ugyanúgy, mint tavaly. Az ünneplést egy székesfehérvári játszóházban tartották, ahol az ovis barátok és a családtagok együtt köszöntötték a kis Emmát. A kislány kedvenc meséi, a Jégvarázs és Stich adták az inspirációt a tortákhoz és a dekorációhoz is - írja a Bors.

Berki Mazsi lánya szinte a szünk előtt nőtt fel

Fotó: Bost / Szabolcs László

Hogyan ünnepelte Berki Mazsi lánya negyedik születésnapját?

A kis Emma igazi „hercegnős” hangulatban ünnepelt, miközben anyukája minden részletet gondosan megszervezett. Mazsi szerint a közös pillanatok adják a legnagyobb örömöt, ezért inkább élményekre és közös játékra helyezi a hangsúlyt. A családtagok is részt vettek a meghitt ünneplésben, amely a szeretet és az összetartás jegyében telt.

Miért nem vesz felesleges ajándékokat Berki Mazsi?

A sztáranyuka hisz abban, hogy a gyereknevelésben a „kevesebb több”. Ezért inkább hasznos ajándékokat választ, mint például biciklit, rollert vagy kézműves eszközöket. A már nem használt játékokat rászoruló családoknak adományozza. Berki Mazsi és párja szeretetteljes mozaikcsaládban nevelik Emmát, ahol az együtt töltött idő számít a legtöbbet.

