Berki Mazsi összezuhant: döbbenetes részletek kerültek elő

Berki Mazsi a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorában beszélt először ennyire részletesen arról a korszakról, amelyet élete egyik legsötétebb fejezetének tart. A sztáranyuka elárulta, hogy voltak pillanatok, amikor úgy érezte, teljesen szétesik, és már nem bírja tovább - írja a Bors.

Berki Mazsi elárulta, hogyan próbált talpra állni a tragédia után

Fotó: TV2

Műsorbeli beszélgetése során felidézte, hogyan próbált talpon maradni férje, Berki Krisztián halála után, és milyen hatással volt rá az a rengeteg érzelmi teher, amely egyedül maradva zúdult rá.

Miért állt az idegösszeroppanás szélén Berki Mazsi?

Mazsi arról mesélt, hogy már Krisztián halála előtt is mélypontra jutott a házasságuk. Amikor kislányuk, Emma még csak hathónapos volt, teljesen egyedül maradt vele, anyagilag és érzelmileg is kiszolgáltatott helyzetben. Elmondta, hogy egy nagyobb albérletből kénytelenek voltak kisebbe költözni, és hosszú hónapokon át csak napról napra éltek. Ő maga ekkor úgy érezte, élete legszegényebb időszakán megy keresztül, miközben minden erejét felemésztette, hogy stabil hátteret teremtsen gyermekének.

Hogyan dolgozta fel Berki Mazsi a férje halálát?

Mazsi elmondása szerint eljött egy pont, amikor már nem volt más választása: időt kellett adnia magának. Úgy fogalmazott, az idegösszeroppanás szélén egyetlen menedéke az volt, hogy egy időre kilépjen mindenből, és megpróbáljon újra önmagára találni. A gyógyulás útjára jelenlegi párja, Zoli segítette, aki nemcsak érzelmi támaszt adott, hanem abban is támogatta, hogy felismerje saját értékeit.

Berki Mazsi lánya négyéves lett

A kislány, aki a szemünk láttára nő fel, most újabb mérföldkőhöz érkezett. Berki Mazsi lánya november 4-én ünnepelte negyedik születésnapját, amit édesanyja szeretettel és tudatossággal szervezett meg. A meghitt ünneplésen nem a drága ajándékok, hanem a közös pillanatok kapták a főszerepet.

Berki Mazsi fotóját megnézve tátva maradt a szánk

