Hamis iratok, kamu profil – Bódi Sylvi kiakadt!

Az utóbbi években egyre gyakoribb, hogy hírességek nevével próbálnak visszaélni az interneten, ám ezúttal a csalás minden korábbinál súlyosabb szintre lépett. Bódi Sylvi döbbenten értesült arról, hogy képeit ellopták, és egy „Chantal Chavassieux” nevű álprofil mögé bújva valaki hónapok óta posztol a nevében. A kamu profil még egy hamis személyi igazolványt is készített, amelyen az ő fotója szerepel.

A Bódi Sylvi fotóit felhasználó csaló nemcsak megtévesztette az embereket, hanem pénzt is próbált kicsalni tőlük. A modell elmondása szerint az álprofil mögött álló személy a bizalom elnyerése után kriptovalutát, bitcoint kért anyagi segítségként. A hamis személyi miatt Bódi Sylvi hiába próbálta jelenteni az oldalt, nem járt sikerrel - számol be a Bors.

Az egykori szépségkirálynő most rendőrségi feljelentést fontolgat, és a francia hatóságokat is szeretné értesíteni az esetről, mivel az álprofil francia név alatt működik. Mint mondta, Franciaországban az ilyen internetes bűncselekmények súlyosan büntetendők, akár több éves börtön is járhat értük.

Hogyan védekezhetünk a közösségi média csalások ellen?

A szakértők szerint érdemes rendszeresen ellenőrizni, nem jött-e létre valahol hamis profil a nevünkkel, és gyanús megkeresés esetén soha ne küldjünk pénzt vagy személyes adatokat.

