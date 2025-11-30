Teljesen csődbe mentek a Bódi tesók, minden pénzüket elvesztették

Hírlevél

Hunor és Megyer a nyilvánosság előtt vallott korábbi anyagi összeomlásáról. A Bódi Tesók a Titkok Ramónával című TV2-s videópodcast vendégeiként mesélték el, hogyan jutottak el a fényűző luxusélettől a teljes csődig.
A Bódi Tesók évekkel ezelőtt egy erkölcsileg erősen megkérdőjelezhető üzleti vállalkozásban vett részt, ahol ugyan luxusautók és anyagi függetlenség várt rájuk, ám közben – saját bevallásuk szerint – teljesen eltávolodtak egymástól és a valódi emberi kapcsolatoktól – írja a Bors

A Bódi Tesók projekt is nehezen indult

Hunor azt is elárulta: volt idő, amikor egyáltalán nem beszéltek egymással. 

Olyan világba csöppentünk, ami teljesen kifordított minket” 

– mondta Hunor.

A fordulat akkor jött, amikor feladták korábbi munkájukat, csakhogy ez azonnal anyagi összeomláshoz vezetett.

Elveszítettük az összes pénzünket” 

– ismerte el az ikerpár, Hunor és Megyer. 

A Bódi Tesók projekt sem indult zökkenőmentesen, az első előadásokat le kellett mondaniuk, később pedig alig harminc ember előtt léptek fel.

A feladás határán azonban megtört a jég: előadásaik egyre népszerűbbé váltak, ma már teltházas motivációs show-kat adnak, és több könyvük is bestseller lett. A testvérpár szerint az egész kezdeményezés eredetileg nem a sikerért, hanem testvéri kapcsolatuk megmentéséért jött létre.

A teljes beszélgetés hétfőn 12 órától lesz elérhető a TV2 Play felületén.

Gyermekkori traumák

A Bódi Tesók a közelmúltban először beszéltek nyíltan arról, milyen erőszakos családi közegben nőttek fel, és hogyan hatott mindez felnőttkori életükre.

