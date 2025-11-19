Megvillantotta tökéletes alakját a TV2 sztárja, bombaformában van

Magyarország egyik leginspirálóbb fitnesz-sztárja, Dávid Petra újabb lélegzetelállító fotóval és motiváló üzenettel örvendeztette meg követőit az Instagramon. A képen a színpadon, ragyogó kék bikiniben pózol, formás izmai és szikrázó mosolya pedig nem hagynak kétséget afelől, hogy bomba formában van. A változás kulcsa pedig a következetességében és a kitartásában rejlik, írja a Bors.

Dávid Petra kitartásának köszönhetően ismét bomba formában van - Fotó: MW archív

Bomba formában – Dávid Petra elárulta a titkát

A változás nem akkor jön, amikor kedved van. Hanem amikor következetes vagy. Mindenkinek vannak napjai, amikor könnyű. Amikor jól nézel ki, jól érzed magad, és szinte repít az energia. De nem ezek a napok formálnak át. Hanem azok, amikor fáradt vagy… amikor nincs kedved… amikor inkább kihagynád. És mégis odamész. Megcsinálod. Ez az, ami eredményt hoz. Ez az, ami erőssé tesz. Ez az, ami miatt egyszer csak tükörbe nézel, és látod: megérte. A következetesség mindig legyőzi a hangulatot

– írja bejegyzésében a Házasság első látásra, és a Farm VIP című TV2-ös reality műsorok sztárja, aki az utóbbi időben nagy önfegyelemmel ismét rengeteget dolgozott magán. Dávid Petra alakja a profizmust és a céltudatosságot sugározza.

Íme a mindenkire motiválóan ható fotó, amit Gerusz Kristóf készített, a csillogó kék bikiniről pedig a Phoenix Design gondoskodott:

Dávid Petra tudja, hogy a külső forma mit sem ér, ha belül nincs rendben az ember

