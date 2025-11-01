Hírlevél

Fontos

Brasch Bence

Brasch Bence kiakadt, megrongálták az autóját

Videóüzenetben fakadt ki rajongóinak az énekes. Brasch Bence elárulta, hogy valaki meghúzta az autóját, majd elmenekült a helyszínről, semmilyen üzenetet nem hagyott hátra.
Brasch Bence legújabb videójában fakadt ki, miután valaki megrongálta az autóját, majd szó nélkül elhajtott a helyszínről – írja a Bors

Meghúzták Brasch Bence parkoló autóját.
Meghúzták Brasch Bence parkoló autóját.

A Brasch Bence elmondta, hogy valaki meghúzta a parkoló autóját, de nem hagyott semmilyen üzenetet, elérhetőséget vagy bocsánatkérést. Az énekes rendkívül feldúltan beszélt az esetről, és élesen bírálta azokat, akik így viselkednek egy baleset okozása után.

Tényleg elmehet mindenki a büdös francba, aki képes ilyet tenni. Hogy lehet valaki ennyire p*raszt? Tele van a hócipőm, hogy meghúzzák a kocsimat, és még csak egy cetlit sem hagynak hátra

– fakadt ki az énekes. 

Édesapa lett Brasch Bence 

Az énekes tavasszal édesapa lett, megszületett első gyermeke Gál Rékával. A szülés előtti hetek izgalmasan teltek a házaspárnál, Bracsh Bence ugyanis a Nagy Duettet vezette. 

 

