ByeAlex a drogbotrány után megtörte a csendet – mutatjuk, mit mondott

A ByeAlex drogbotránya a közbeszéd egyik legforróbb témája. A rendőrség házkutatást tartott az énekes otthonában és zenekaránál is, ahol saját fogyasztásra vásárolt kábítószert találtak. ByeAlex most közösségi oldalán reagált a történtekre — minden részletet ő maga osztott meg – írja a Bors.

ByeAlex drogbotrány: az énekes elismerte, hogy nála is találtak kábítószert, és mindenről őszintén beszélt a közösségi oldalán. Fotó: MW archív

„Nem vagyok Escobar” — ByeAlex őszintén vallott a drogbotrányról és a házkutatás részleteiről

„Sziasztok! A mai hírek velem kapcsolatosan igazak! Valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot!” — kezdte bejegyzését az énekes, aki szerint mintegy száz rendőr mozgósításával zajlott az akció.

ByeAlex hozzátette: mindenben együttműködött a hatóságokkal, a rendőrök korrektek voltak vele, és nem akar semmit eltitkolni. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem akar példakép lenni ilyen téren, és kérte, hogy senki ne kövesse a példáját ebben.

A rajongók között azonban komoly megosztottság alakult ki. Sokan csalódottan reagáltak, mondván: egy ilyen hír mindent tönkretehet, amit eddig felépített.

