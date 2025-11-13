ByeAlex a drogbotrány után megtörte a csendet – mutatjuk, mit mondott

Hírlevél

ByeAlex végre megszólalt a napok óta forró témában. A ByeAlex drogbotrány körül kialakult találgatásokat az énekes most maga zárta le: elismerte, hogy valóban nála találtak egy „nagyon kis cuccot”, és részletesen leírta, hogyan zajlott a házkutatás.
ByeAlexdrogbotrányrendőrség

A ByeAlex drogbotránya a közbeszéd egyik legforróbb témája. A rendőrség házkutatást tartott az énekes otthonában és zenekaránál is, ahol saját fogyasztásra vásárolt kábítószert találtak. ByeAlex most közösségi oldalán reagált a történtekre — minden részletet ő maga osztott meg – írja a Bors.

ByeAlexzenész, ByeAlex, 20250917 Debrecen Debreceni Egyetem - YoUDay Fotó: Vida Márton Péter VMP Hajdú-Bihari Napló Képen: ByeAlex
ByeAlex drogbotrány: az énekes elismerte, hogy nála is találtak kábítószert, és mindenről őszintén beszélt a közösségi oldalán. Fotó: MW archív

„Nem vagyok Escobar” — ByeAlex őszintén vallott a drogbotrányról és a házkutatás részleteiről

„Sziasztok! A mai hírek velem kapcsolatosan igazak! Valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot!” — kezdte bejegyzését az énekes, aki szerint mintegy száz rendőr mozgósításával zajlott az akció.

ByeAlex hozzátette: mindenben együttműködött a hatóságokkal, a rendőrök korrektek voltak vele, és nem akar semmit eltitkolni. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem akar példakép lenni ilyen téren, és kérte, hogy senki ne kövesse a példáját ebben.

A rajongók között azonban komoly megosztottság alakult ki. Sokan csalódottan reagáltak, mondván: egy ilyen hír mindent tönkretehet, amit eddig felépített.

ByeAlex kábítószerbotrányba keveredett

T. Danny után újabb sztár keveredett drogbotrányba. ByeAlex-nél és zenekaránál a napokban házkutatást tartott a rendőrség. A népszerű énekes közösségi média oldalán üzent követőinek.

T. Danny kábítószer-birtoklás miatt került bajba, barátja most mindent elmondott

A napokban ismét a népszerű énekes neve került a figyelem középpontjába, miután a rendőrség kábítószer-birtoklás miatt eljárást indított ellene és barátnője ellen. Egy közeli barátja azonban elárulta, hogy T. Danny milyen állapotban van jelenleg a drogügye óta.

 

 

