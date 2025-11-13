Durván kiosztották ByeAlexet a rajongói a drogbotránya miatt

A hatóságok közlése szerint „önként előadott, saját fogyasztásra vásárolt kokain” került elő a lakásából. ByeAlex neve percek alatt vihart kavart a közösségi oldalakon, ahol számos rajongó fejezte ki csalódottságát – írj a Bors.

ByeAlex drogbotránya egy országot sokkolt.

Fotó: MW archív

ByeAlex imázsa mélyrepülésbe kezdett

A kommentelők között akadt, aki így fogalmazott: „Példakép... sajnos Ti vagytok a fiatalok példaképei, a pillanatnyi örömöt hajszoljátok…”. Mások a droghasználat okozta családi tragédiákra hívták fel a figyelmet. Egy édesanya például azt írta:

Az efféle pillanatnyi öröm a családnak… végtelen, gyógyíthatatlan szomorúságot okozhat.

Sokan először azt remélték, hogy az egész csak félreértés vagy kamu hír. A rendőrség azonban közölte, hogy két másik személyt is azonosítottak a kokain beszerzési láncában.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van, és a zenész szabadlábon védekezhet. ByeAlex azt ígérte, minden új fejleményről tájékoztatja követőit. A botrány azonban sokak szerint már így is komolyan megtépázta a zenész példaképként felépített imázsát.

ByeAlex közösségi média oldalán reagált a drogügyére

„sziasztok!a mai hírek velem kapcsolatosan igazak! valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot! nem szeretném elsumákolni a témát, mivel mindig mindenről nyíltan beszélek veletek..."

T. Danny és barátnője ellen is kábítószer-birtoklás gyanújával indult eljárás

A popsztár és párja ellen is kábítószer-birtoklás miatt indult eljárás, és a zenész környezete szerint jelenleg is komoly nehézségeken megy keresztül. Egyik barátja elmondta „most egy hullámvölgyben volt, de talán ez a pofon kellett ahhoz, hogy újra megtalálja magát. Látom rajta, hogy kezd visszatérni a régi Dani”

