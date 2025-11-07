Cicciolina megrendült a római torony ledőlése után

A hazai celebként és világszerte ismert felnőttfilmes sztár, Cicciolina évek óta Rómában él. Amikor tudomást szerzett a római toronyomlásról, azonnal megosztotta érzéseit rajongóival. A pornósztár közösségi oldalán írta le, mennyire megrázta a baleset híre, amely egy emberéletet is követelt – írja a Borsonline.hu.

A római torony összedőlésére Cicciolina is reagált: Porfelhő Róma történelmi központjában található középkori Torre dei Conti torony egy részének második összeomlása miatt. A baleset következtében egy emer a romok alatt rekedt.

Fotó: TIZIANA FABI / AFP

Felújítás közben részben összeomlott a 13. században épült Torre dei Conti, a Forum Romanum közelében található középkori torony. A római torony ledőlése tragédiával végződött: egy munkás a romok alá szorult, akit több mint tizenkét órás mentés után sem sikerült megmenteni. A baleset megrázta az egész olasz fővárost.

Staller Ilona, azaz Cicciolina, egykori pornósztár és korábbi olasz parlamenti képviselő is megszólalt az esemény után. Az egykori pornókirálynő Instagram-posztban írta le érzéseit:

Megrendültem, amikor meghallottam a híreket. Nagyon szomorú ez az egész. Azt érzem, hogy szép lassan minden tönkremegy.

A pornósztár rövid soraiból kirajzolódik a modernitás mítoszának totális leomlása. Ahogy a régi értékek és az egyetemes kultúra maradék fényei is kihunynak, és ahogy a celeb írja: szép lassan minden tönkremegy...

Cicciolina hosszú évek óta él az olasz fővárosban, ahol a helyiek jól ismerik, és továbbra is megosztó személyiségnek számít. Bár politikai pályát is futott, korábbi felnőttfilmes múltját sosem tagadta meg. A volt képviselő ma is aktív a közösségi médiában, ahol gyakran oszt meg magáról merész, pikáns fotókat. A római toronyomlás híre mélyen megrázta, hiszen Róma nemcsak otthona, hanem élete legfontosabb színtere is.