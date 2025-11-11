Csuti elkapta a pillanatot: mutatjuk, melyik világsztárral fotózkodott

Mindössze egy nyugodt szórakozásra készült Csuti a közelmúltban: megnézni egy MMA‑mérkőzést, kikapcsolódni, nem gondolva arra, hogy a várakozásainál lényegesen izgalmasabb élmény vár rá.

Csuti egy kép erejéig elcsípte a világhírű brit sportolót

Fotó: Szabolcs László

Ám a véletlen úgy hozta, hogy észrevette a híres brit ökölvívót, Michael Page‑t, és azonnal felismerte a pillanat súlyát: hogy lehetősége adódott egy közös fényképre is. A találkozót követően Csuti az Instagram‑bejegyzésében így írta: „A legalázatosabb világsztár, akivel valaha találkoztam! MVP in the house!” – olvasható a Borsonline-on.

Nemcsak Csuti volt szerencsés

A lap szerint még más hazai celebek is összeálltak a brit sportolóval egy közös fotót – többek között Gáspár Evelin is lecsapott a lehetőségre.

Csutinak ez a pillanat olyan váratlan ajándék volt, amely maradandó emlékké vált számára.

Az eset jól mutatja, hogy bizony a legspontánabb döntések – mint egy este a sporteseményen – is hozhatnak olyan meglepetéseket, amikkel az ember talán sosem számol.

Csuti a közelmúltban elmondta, mennyit keresnek az influenszerek. Nem is gondolnánk, de milliókat lehet keresni havonta. Őt már 278 ezren követik az Instagramon, és nem zavarja, ha celebnek vagy influenszernek hívják.