Rejtélyes változások a 3I/ATLAS-nál: ilyet még nem láttak a kutatók

Csuti

Csuti elkapta a pillanatot: mutatjuk, melyik világsztárral fotózkodott

A vállalkozó‑celeb a székesfehérvári MMA‑rendezvényen váratlanul összetalálkozott egy igazi világsztárral, és azonnal lecsapott a közös fotózás lehetőségére. Csuti nem számított arra, hogy a nézőtéren ülve híres brit ökölvívóval, Michael Page-zsel fut össze.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mindössze egy nyugodt szórakozásra készült Csuti a közelmúltban: megnézni egy MMA‑mérkőzést, kikapcsolódni, nem gondolva arra, hogy a várakozásainál lényegesen izgalmasabb élmény vár rá.

Csuti
Csuti egy kép erejéig elcsípte a világhírű brit sportolót
Fotó: Szabolcs László

Ám a véletlen úgy hozta, hogy észrevette a híres brit ökölvívót, Michael Page‑t, és azonnal felismerte a pillanat súlyát: hogy lehetősége adódott egy közös fényképre is. A találkozót követően Csuti az Instagram‑bejegyzésében így írta: „A legalázatosabb világsztár, akivel valaha találkoztam! MVP in the house!” – olvasható a Borsonline-on.

Nemcsak Csuti volt szerencsés

A lap szerint még más hazai celebek is összeálltak a brit sportolóval egy közös fotót – többek között Gáspár Evelin is lecsapott a lehetőségre. 

Csutinak ez a pillanat olyan váratlan ajándék volt, amely maradandó emlékké vált számára. 

Az eset jól mutatja, hogy bizony a legspontánabb döntések – mint egy este a sporteseményen – is hozhatnak olyan meglepetéseket, amikkel az ember talán sosem számol.

Csuti a közelmúltban elmondta, mennyit keresnek az influenszerek. Nem is gondolnánk, de milliókat lehet keresni havonta. Őt már 278 ezren követik az Instagramon, és nem zavarja, ha celebnek vagy influenszernek hívják.

 

