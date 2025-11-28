Van esély a békülésre? Curtis őszintén elmondta, mit gondol Majkáról

A magyar zenei élet egyik leggyakrabban feltett kérdése évek óta, hogy vajon kibékülhet-e még valaha Curtis és Majka. A Belehalok óta eltelt több mint egy évtized tele volt szakításokkal, újrakezdésekkel és nyilvános konfliktusokkal, most azonban úgy tűnik, a rapper pontot tett a történet végére – számol be a Bors.

Curtis elárulta, van-e esély a békülésre

Mit mondott Curtis Majkáról?

Miskovits Marci műsorában Curtis egyértelműen kijelentette: szerinte nincs semmi, amit rendezni kellene Majkával, és már a kapcsolatuk vége felé sem volt köztük valódi kommunikáció. Úgy fogalmazott, mindketten a saját útjukat járják tovább, és ez így működik jól. Bár a Majka–Curtis duó a hazai pop- és hiphoptörténelem egyik meghatározó fejezete marad, a rapper számára ez a korszak lezárult. Curtis hangsúlyozta, hogy büszke az együtt töltött évekre, de határozottan kijelentette: nem lát esélyt arra, hogy valaha újra közös színpadra álljanak.

Volt, ami volt. Szép volt, jó volt, ennyi volt

– mondta. A rajongók által remélt békülésre tehát szerinte már nincs reális lehetőség.

Hogyan sikerült leszoknia Curtisnek?

A rapper a TV2 Titkok Ramónával című műsorában mesélt nyíltan arról, hogyan változott meg az élete az elmúlt években. Curtis őszintén beszélt arról, milyen fordulópont vezette el a leszokáshoz, és miért fontos számára ma a drogprevenció.

