Rendkívüli!

Zelenszkij totál megőrült: megint Brüsszelnél lobbizik – hihetetlen, mit akar elérni

Curtis

Curtis nem rejteget tovább semmit – megrázó vallomást tett a múltjáról

12 perce
Olvasási idő: 4 perc
A rapper őszinte posztban vallott arról, hogy a Netflixen látott történet felidézte múltja legsötétebb időszakát. Curtis elárulta, mi segített neki végül újra talpra állni.
CurtisJudiehála

Curtis megható vallomással jelentkezett közösségi oldalán, amelyben köszönetet mondott mindazoknak, akik mellette álltak a nehéz időkben. A rapper elárulta, hogy a Netflixen látott Babo: A Haftbefehl-sztori mélyen megérintette, és felidézte múltja fájdalmas emlékeit. A poszt második mondatában külön hangsúlyozta: hálát ad az égnek, hogy erőt adott ahhoz, hogy rendbe jöjjön – írja a Bors.

Curtis megható vallomása a közösségi oldalán: „Hálát adok az égnek, hogy rendbe jöjjek” – a rapper új életet kezdett felesége, Judie oldalán.
Fotó: Bors/Mediaworks

„Mint ha magamat láttam volna anno” — vallotta Curtis

Curtis mindig is nyíltan beszélt életének nehezebb szakaszairól, de ezúttal különösen személyes hangvételű üzenettel fordult követőihez. A rapper elmondta, hogy a Haftbefehl-film szinte tükröt tartott elé, és újra átélte, milyen volt a függőséggel küzdeni, majd újra megtalálni önmagát.

„Rengeteg hasonlóság és párhuzam… Hálát adok az égnek, hogy erőt adott ahhoz, hogy rendbe jöjjek, és most ott lehetek, ahol vagyok — a családomért, Judieért, Vadász Roliért, Hideg Laciért…” — írta.

Judie is reagált Curtis vallomására

A rapper felesége, Judie sem hagyta szó nélkül a bejegyzést:

Nagyon szeretlek. Bármi történjen, én ott leszek melletted. 

A rajongók is megható üzenetekkel árasztották el Curtist, sokan példaként emlegették őt, amiért képes volt teljesen megváltoztatni az életét.

Augusztus 31-én rajtol az Ázsia Expressz legújabb évada, amelyben hazai sztárok Malajzia és Indonézia embert próbáló körülményeivel néznek szembe. Az Ázsia Expressz egyik párosa Curtis és felesége, Széki-Barnai Judit voltak, akik a kaland során olyan mélységeket éltek át, amelyek még most is erősen hatnak rájuk.

