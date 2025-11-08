Curtis nem rejteget tovább semmit – megrázó vallomást tett a múltjáról

Curtis megható vallomással jelentkezett közösségi oldalán, amelyben köszönetet mondott mindazoknak, akik mellette álltak a nehéz időkben. A rapper elárulta, hogy a Netflixen látott Babo: A Haftbefehl-sztori mélyen megérintette, és felidézte múltja fájdalmas emlékeit. A poszt második mondatában külön hangsúlyozta: hálát ad az égnek, hogy erőt adott ahhoz, hogy rendbe jöjjön – írja a Bors.

Fotó: Bors/Mediaworks

„Mint ha magamat láttam volna anno” — vallotta Curtis

Curtis mindig is nyíltan beszélt életének nehezebb szakaszairól, de ezúttal különösen személyes hangvételű üzenettel fordult követőihez. A rapper elmondta, hogy a Haftbefehl-film szinte tükröt tartott elé, és újra átélte, milyen volt a függőséggel küzdeni, majd újra megtalálni önmagát.

„Rengeteg hasonlóság és párhuzam… Hálát adok az égnek, hogy erőt adott ahhoz, hogy rendbe jöjjek, és most ott lehetek, ahol vagyok — a családomért, Judieért, Vadász Roliért, Hideg Laciért…” — írta.

Judie is reagált Curtis vallomására

A rapper felesége, Judie sem hagyta szó nélkül a bejegyzést:

Nagyon szeretlek. Bármi történjen, én ott leszek melletted.

A rajongók is megható üzenetekkel árasztották el Curtist, sokan példaként emlegették őt, amiért képes volt teljesen megváltoztatni az életét.

