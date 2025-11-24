Curtis megszólalt a botrányos múltról – így sikerült felállnia

Curtis hat évvel ezelőtt ismerte fel, hogy a kábítószerek teljesen rossz irányba sodorják. Az elvonóra egy nehéz nyár után vonult be, ahol Majka nyilvános kirohanása is komoly szerepet játszott abban, hogy változtatni akarjon. A Bors információi szerint a rapper ekkor szembesült azzal is, hogy apa lesz – ez a felismerés pedig végleg eldöntötte számára, hogy szakít a szerekkel.

Curtis drogprevenciós előadásokon beszél a leszokás útjáról

Fotó: Bors/Mediaworks

Mi adott erőt a leszokáshoz és a tiszta élethez?

A zenész elmondása szerint fia érkezése azonnal új célokat adott neki. A kezelés után igyekezett minden korábbi kapcsolódási pontot megszakítani a szerekkel, mégis előfordul, hogy munkája során fel kell ismernie a kísértés helyzetét. Curtis szerint a kontroll és az önfegyelem a mindennapi élet részévé vált.

Curtis miért vállal drogprevenciós előadásokat?

A kezdetekben nem gondolta, hogy példaként állhat mások előtt, ám rengeteg visszajelzés érkezett olyanoktól, akik miatta tudtak leszokni. Ez megerősítette abban, hogy fontos szerepe lehet a fiatalok támogatásában. Szerinte sok gyerek éppen azért mer megnyílni előtte, mert egy idegennek bizonyos tabutémákról könnyebb beszélni.

Aki még többet szeretne megtudni Curtis történetéről, annak érdemes felkeresnie a TV2Play.hu-t, ahol ma déltől elérhető Lékai-Kiss Ramónával készült teljes beszélgetése.

Kemény függő volt a kajakos Kucsera Gábor

Belenézett a tükörbe, és kimondta: te egy szar ember vagy! Ez volt az a pillanat, amikor Kucsera Gábor megértette, hogy változtatnia kell, különben mindent elveszít a kokain miatt.

Magyarország még megállíthatja a kábítószeripart

A nyugat-európai liberalizáció szerinte kudarcot vallott, és Magyarországnak most kell megvédenie a fiatalokat a drog és a köré épült ipar térnyerésétől. Horváth László szerint a kábítószer elleni küzdelemben nincs helye félmegoldásoknak.