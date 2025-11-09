Hírlevél

Rendkívüli

Megvan, hogyan élhetünk 200 évnél is tovább

Dávid Petra

Nehéz időszak után megszólalt Dávid Petra – szavai mindenkit meghatottak!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A Házasság első látásra egykori sztárja új oldalát mutatta meg. Dávid Petra most nem az edzésekről vagy versenyekről posztolt, hanem arról, milyen érzés végre megállni egy pillanatra.
Dávid PetrafitneszvilágVárosliget Café

Aki ismeri Dávid Petrát, tudja, hogy a fitneszvilág egyik legmotiváltabb alakja: mindig mozgásban van, mindig új célokat tűz ki maga elé. Most azonban valami egészen más történt. A gyönyörű sportoló közösségi oldalán egy meglepően csendes, nyugodt pillanatot osztott meg követőivel, ami sokakat meghatott – számol be a BORS.

Dávid Petra
Dávid Petra végre megmutatta, milyen, amikor megáll egy pillanatra
Fotó: Instagram/@davidpetraedzo

Dávid Petra őszintén a lelassulásról

A fitneszszépség a Városliget Caféból jelentkezett be, ahol – saját bevallása szerint – végre nem rohant.

Csak figyeltem a fényeket, az embereket, a zenét… és azt éreztem, hogy minden rendben van

– írta posztjában.

A rajongók odavannak érte

Dávid Petra szavai sokakat megérintettek, hiszen ő is kimondta: nem mindig kell a következő célra koncentrálni, néha az a legnagyobb siker, ha egyszerűen csak jól érezzük magunkat ott, ahol vagyunk.

Még keresi az igazit?

A Házasság első látásra egykori szereplője, Dávid Petra elmondta, hogy bár karrierje csúcsán van, legnagyobb álma mégis az, hogy egyszer édesanya lehessen. Ugyanakkor a modern randivilágban szerinte egyre nehezebb őszinte kapcsolatot találni.
 

 

