Nehéz időszak után megszólalt Dávid Petra – szavai mindenkit meghatottak!

Aki ismeri Dávid Petrát, tudja, hogy a fitneszvilág egyik legmotiváltabb alakja: mindig mozgásban van, mindig új célokat tűz ki maga elé. Most azonban valami egészen más történt. A gyönyörű sportoló közösségi oldalán egy meglepően csendes, nyugodt pillanatot osztott meg követőivel, ami sokakat meghatott – számol be a BORS.
Dávid Petra őszintén a lelassulásról
A fitneszszépség a Városliget Caféból jelentkezett be, ahol – saját bevallása szerint – végre nem rohant.
Csak figyeltem a fényeket, az embereket, a zenét… és azt éreztem, hogy minden rendben van
– írta posztjában.
A rajongók odavannak érte
Dávid Petra szavai sokakat megérintettek, hiszen ő is kimondta: nem mindig kell a következő célra koncentrálni, néha az a legnagyobb siker, ha egyszerűen csak jól érezzük magunkat ott, ahol vagyunk.
Még keresi az igazit?
A Házasság első látásra egykori szereplője, Dávid Petra elmondta, hogy bár karrierje csúcsán van, legnagyobb álma mégis az, hogy egyszer édesanya lehessen. Ugyanakkor a modern randivilágban szerinte egyre nehezebb őszinte kapcsolatot találni.