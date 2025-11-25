Örömteli pillanatot osztott meg Dávid Petra

Dávid Petra, a fitneszvilág sztárja, hétfőn ünnepelte születésnapját, és hatalmas mosollyal fogadta rajongói jókívánságait – írja a Bors.

Dávid Petra

A Dávid Petra életében egy újabb év telt el, és a közösségi oldalán is megosztotta az ünneplés pillanatait. Fotójához ezt fűzte: „Megint eltelt egy év!”

Rajongói sem feledkeztek meg a jókívánságokról, a kommentek sorra érkeztek, mindenki boldog születésnapot kívánt neki.

Bombaformában hódít Dávid Petra

Dávid Petra, a TV2-n futó Házasság első látásra korábbi szereplője ismét megmutatta, hogy a kitartás és a következetesség csodákra képes. A celeb őszintén beszélt arról, mi sikerének a titka.

Dávid Petra szavai mindenkit meghatottak!

A Házasság első látásra egykori sztárja új oldalát mutatta meg. Dávid Petra most nem az edzésekről vagy versenyekről posztolt, hanem arról, milyen érzés végre megállni egy pillanatra, számoltunk be róla az Origón.