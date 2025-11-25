Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Orbán Viktor elképesztő bejelentést tett a budapesti békecsúcsról

Most jött!

Zelenszkij megtört a nyomás alatt: Ukrajna jóváhagyta a békejavaslatot

Dávid Petra

Örömteli pillanatot osztott meg Dávid Petra

33 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A fitneszedző és a Házasság első látásra sztárja fülig érő mosollyal ünnepelte születésnapját. Dávid Petra arcáról sugárzott az izgatottság, az örömteli pillanatot boldogan osztotta meg rajongóival.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dávid PetrasikerjókívánságHázasság első látásra

Dávid Petra, a fitneszvilág sztárja, hétfőn ünnepelte születésnapját, és hatalmas mosollyal fogadta rajongói jókívánságait – írja a Bors

Dávid Petra
Dávid Petra
Fotó: Instagram/@davidpetraedzo

A Dávid Petra életében egy újabb év telt el, és a közösségi oldalán is megosztotta az ünneplés pillanatait. Fotójához ezt fűzte: „Megint eltelt egy év!” 

Rajongói sem feledkeztek meg a jókívánságokról, a kommentek sorra érkeztek, mindenki boldog születésnapot kívánt neki. 

Bombaformában hódít Dávid Petra 

Dávid Petra, a TV2-n futó Házasság első látásra korábbi szereplője ismét megmutatta, hogy a kitartás és a következetesség csodákra képes.  A celeb őszintén beszélt arról, mi sikerének a titka.  

Dávid Petra szavai mindenkit meghatottak!

A Házasság első látásra egykori sztárja új oldalát mutatta meg. Dávid Petra most nem az edzésekről vagy versenyekről posztolt, hanem arról, milyen érzés végre megállni egy pillanatra, számoltunk be róla az Origón. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!