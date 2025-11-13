Dobjon el mindent! Dávid Petra új képét önnek is látnia kell

Ma már tudja, hogy a külső forma mit sem ér, ha belül nincs rendben az ember. Dávid Petra két fotóval is megmutatta átalakulását, de hangsúlyozta, hogy a legfontosabb változás belül történt meg – írja a Bors.

Dávid Petra végre megmutatta a valódi arcát

Fotó: Instagram/davidpetraedzo

Dávid Petra üzenete a belső boldogságról

Rájött, hogy a boldogság nem a tükörképben, hanem az önelfogadásban gyökerezik. Megértette, hogy a tökéletesség hajszolása nem vezet tartós elégedettséghez. Ma már arra törekszik, hogy mindennap egy kicsit jobban érezze magát a saját bőrében.

Úgy érzi, bár a teste rengeteget változott, a legnagyobb átalakulás a lelkében zajlott.

Őszinte vallomásával szeretné másoknak is megmutatni, hogy a belső boldogság mindenki számára elérhető. Inspiráló posztjaival és történetével továbbra is sokakat motivál.

Barátai elfordultak tőle

Dávid Petra elmondta, hogy bár sportolóként és személyi edzőként sorra éri el sikereit, ez nem feltétlenül hozta el a várt pozitív oldalt az emberi kapcsolatokban. A sikerei miatt több barátja is elfordult tőle, és volt, aki azt szemére vetette, hogy nem kap akkora figyelmet, mint ő.

Dávid Petra elárulta, hogy bár sportolói karrierje csúcspontján van, a legnagyobb álma mégis az anyaság – nem hajlandó azonban bármi áron kapcsolatra lépni. Hozzátette, hogy a modern randivilágban nehéz őszinte, tartós kapcsolatot találni, ezért tudatosan válogat és olyan jövőt szeretne építeni, ahol a család legalább olyan fontos, mint önmaga.