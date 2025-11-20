Kórházból jelentkezett: súlyos sérülést szenvedett Debreczeni Dóra!

A 108 kilométeres verseny 70–80. kilométerénél kezdett el elviselhetetlen fájdalmat érezni bal térdében Debreczeni Dóra, ám mivel ez volt az idei utolsó futása, mindenáron célba akart érni. A verseny után hetekig bízott abban, hogy a fájdalom elmúlik, de állapota nem javult, így végül kórházi vizsgálatokra volt szükség.

Debreczeni Dóra modell, táplálkozási és életmód-tanácsadó, sportoló

Debreczeni Dóra stressztörést szenvedett

A vizsgálatok fáradásos, úgynevezett stressztörést állapítottak meg nála – ez elkötelezett sportolóknál gyakran alakul ki túlterhelés miatt. A sportoló azonban továbbra is elszánt, és elmondása szerint akkor is végigmenne a távon.

Hosszabb pihenő következik

Debreczeni Dórára most többhetes kényszerpihenő vár, és a végleges diagnózis fogja meghatározni, mikor térhet vissza a futáshoz. Bár nehéz időszak vár rá, optimista és továbbra is kitart a sport mellett – további információkat a BORS oldalán talál.

Az ország egyik legfittebb anyukája

Debreczeni Dóra modell, táplálkozási és életmód-tanácsadó, sportoló, és minden túlzás nélkül az ország egyik legfittebb anyukája. Néhány hónapja férje kedvenc fotóját mutatta meg a követőknek, de elárulta, hogy sokáig hezitált, hogy kiposztolja, vagy inkább ne.