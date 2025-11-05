Hírlevél

Rendkívüli

Megindult Oroszországba az észak-koreai hadsereg

Ezt látnia kell!

Gyönyörű új mezben harcolhatják ki a vb-szereplést Szoboszlaiék – galéria

Demcsák Zsuzsa

Szívszorító! Demcsák Zsuzsa könnyeivel küszködve vallott

18 perce
Olvasási idő: 3 perc
A népszerű műsorvezető újra találkozhatott a fiával, Benedekkel, aki Hollandiában kezdte meg egyetemi tanulmányait. Demcsák Zsuzsa három hónapja várt erre a pillanatra.
Demcsák ZsuzsapillanatBarcelona

Demcsák Zsuzsa korábban is büszkén mesélt arról, hogy fia sikeresen leérettségizett és elindult az önálló élet útján, most pedig elérkezett a várva várt viszontlátás – írja a Bors.

Demcsák Zsuzsa
Demcsák Zsuzsa
Fotó: TV2

Demcsák Zsuzsa elérzékenyült 

A találkozásra Barcelonában került sor, ahol Zsuzsa és családja három napot töltött együtt. 

Három hónapja vártam a pillanatot, amikor újra ölelhetem a fiam. Amikor elment egyetemre, megfogadtuk, hogy akárhol is vagyunk a világban, évente kétszer mindenképp együtt utazunk”

– írta a műsorvezető a közösségi oldalán.

A műsorvezető egy rövid videót is megosztott a szívmelengető pillanatról, ahol látszik, mennyire elérzékenyült. 

A poszt alá rengeteg kedves komment érkezett, sokan dicsérték Zsuzsát az összetartó családért. 

Ölelés helyett videó

Demcsák Zsuzsa augusztusban még arról nyilatkozott, hogy milyen nehezen éli meg a születésnapját gyermekei nélkül. Először történt meg, hogy az ünneplés videóüzenetben zajlott, nem pedig ölelésekkel. 

Házassága is téma volt

Márciusban arról számolt be a műsorvezető, hogy a hírekkel ellentétben nincs válságban a házassága. Férje ehhez annyit fűzött hozzá, számára is furcsa, hogy erről szólnak a pletykák.

 

 

