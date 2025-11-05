Szívszorító! Demcsák Zsuzsa könnyeivel küszködve vallott

Demcsák Zsuzsa korábban is büszkén mesélt arról, hogy fia sikeresen leérettségizett és elindult az önálló élet útján, most pedig elérkezett a várva várt viszontlátás – írja a Bors.

Demcsák Zsuzsa

Demcsák Zsuzsa elérzékenyült

A találkozásra Barcelonában került sor, ahol Zsuzsa és családja három napot töltött együtt.

Három hónapja vártam a pillanatot, amikor újra ölelhetem a fiam. Amikor elment egyetemre, megfogadtuk, hogy akárhol is vagyunk a világban, évente kétszer mindenképp együtt utazunk”

– írta a műsorvezető a közösségi oldalán.

A műsorvezető egy rövid videót is megosztott a szívmelengető pillanatról, ahol látszik, mennyire elérzékenyült.

A poszt alá rengeteg kedves komment érkezett, sokan dicsérték Zsuzsát az összetartó családért.

Ölelés helyett videó

Demcsák Zsuzsa augusztusban még arról nyilatkozott, hogy milyen nehezen éli meg a születésnapját gyermekei nélkül. Először történt meg, hogy az ünneplés videóüzenetben zajlott, nem pedig ölelésekkel.

Házassága is téma volt

Márciusban arról számolt be a műsorvezető, hogy a hírekkel ellentétben nincs válságban a házassága. Férje ehhez annyit fűzött hozzá, számára is furcsa, hogy erről szólnak a pletykák.