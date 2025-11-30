Dér Heni szerint mindenki az utolsó energiatartalékait éli fel, Nótár Mary kiesése pedig különösen megviselte, hiszen közeli barátok lettek, és Heni azt hitte, együtt jutnak döntőbe – írja a Bors. „Már mindenki zombi a fáradtságtól” – fogalmazott az énekesnő a Bors cikkében.

Dér Heni

Fotó: MW Bulvár

Dér Heninek a gyerekek adnak energiát

Dér Heni a Sztárban Sztár All Stars elődöntőjében Oláh Gergővel énekel duettet, akivel még nem dolgozott együtt, de már most úgy érzi, tökéletes párost alkotnak.

Építjük egymást, nagyon jól szól együtt a hangunk”

– mondta az énekesnő.

A sztáranyuka közben feleségként és kétgyermekes anyaként is helytáll. Férje irányítja a családi logisztikát, ő pedig a nap minden percében gyakorol, néha még este, a franciaágyban is videókat néz a megformálandó előadó mozdulatairól.

A férjem már röhög, hogy ez beteges, de mondtam neki, még két hét, és túl vagyunk rajta”

– mesélte Dér Heni nevetve.

Heni szerint a legnagyobb feltöltődést most a gyerekeivel töltött idő jelenti, még ha egy közös úszás fárasztó is, energiát ad a folytatáshoz.

Percek alatt tarolt

Dér Heni szexi képe augusztusban percek alatt tarolta az Instagram közönségét. A rajongók döglesztőnek és elbűvölőnek nevezték az új fotót.

Szívszorító vallomás

Októberben édesanyjáról emlékezett meg az énekesnő. Azt is bevallotta, hogy sok türelem kellett hozzá kamaszkorában.

