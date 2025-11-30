Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Perceken belül kitörhet a háború Amerikában! Venezuela fenyegetése minden határt átlépett

Sokk!

Pánik a karácsonyi vásáron! Késes támadó rontott rá az emberekre

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Sztárban Sztár All Stars fináléjához közeledünk, a versenyzők már elég fáradtak. Dér Heni – a verseny egyetlen megmaradt női előadója – a kimerítő hetek megpróbáltatásairól mesélt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sztárban Sztár All StarsfáradtságDér Heni

Dér Heni szerint mindenki az utolsó energiatartalékait éli fel, Nótár Mary kiesése pedig különösen megviselte, hiszen közeli barátok lettek, és Heni azt hitte, együtt jutnak döntőbe – írja a Bors. „Már mindenki zombi a fáradtságtól” – fogalmazott az énekesnő a Bors cikkében

Dér Heni – Fotó: MW Bulvár
Dér Heni
Fotó: MW Bulvár

Dér Heninek a gyerekek adnak energiát

Dér Heni a Sztárban Sztár All Stars elődöntőjében Oláh Gergővel énekel duettet, akivel még nem dolgozott együtt, de már most úgy érzi, tökéletes párost alkotnak.

Építjük egymást, nagyon jól szól együtt a hangunk” 

– mondta az énekesnő. 

A sztáranyuka közben feleségként és kétgyermekes anyaként is helytáll. Férje irányítja a családi logisztikát, ő pedig a nap minden percében gyakorol, néha még este, a franciaágyban is videókat néz a megformálandó előadó mozdulatairól.

A férjem már röhög, hogy ez beteges, de mondtam neki, még két hét, és túl vagyunk rajta”

– mesélte Dér Heni nevetve.

Heni szerint a legnagyobb feltöltődést most a gyerekeivel töltött idő jelenti, még ha egy közös úszás fárasztó is, energiát ad a folytatáshoz. 

Percek alatt tarolt

Dér Heni szexi képe augusztusban percek alatt tarolta az Instagram közönségét. A rajongók döglesztőnek és elbűvölőnek nevezték az új fotót.

Szívszorító vallomás

Októberben édesanyjáról emlékezett meg az énekesnő. Azt is bevallotta, hogy sok türelem kellett hozzá kamaszkorában. 
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!