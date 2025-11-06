Hírlevél

DJ Yamina

Ezt a képet még DJ Yamina férje is kétszer nézi meg — elszabadult a kommentáradat

13 perce
Olvasási idő: 4 perc
Egyre nagyobb figyelmet kap DJ Yamina legújabb fotója, amelyen egy szexi fekete fürdőruhában pózol. A DJ Yamina által posztolt kép célja eredetileg csupán az volt, hogy szavazatokat gyűjtsön a Rádió 1 versenyéhez, ám a bejegyzés pillanatok alatt vihart kavart a közösségi médiában.
DJ YaminaönbizalomdjRádió 1

A figyelem középpontjába került DJ Yamina, miután a közösségi médiában megosztott egy bevállalós, fekete fürdőruhás fotót, amellyel a Radio 1 DJ-versenyéhez gyűjt szavazatokat. A kép villámgyorsan elárasztotta a hírportálokat és a közösségi felületeket — sokan dicsérik önbizalmát és kommunikációs érzékét, mások viszont túlzónak tartják a gesztust – írja a Bors.

DJ Yamina bevállalós fürdőruhás fotóval kampányol a Radio 1 DJ-versenyén — a kép pillanatok alatt felrobbantotta a közösségi médiát.
DJ Yamina bevállalós fürdőruhás fotóval kampányol a Radio 1 DJ-versenyén — a kép pillanatok alatt felrobbantotta a közösségi médiát. Fotó: Bors/Instagram/ Yamina

DJ Yamina a figyelem középpontjában

A merész poszt megosztotta a rajongókat: míg egyesek szerint zseniális marketingfogás, addig mások úgy vélik, egy sikeres DJ-nek nem illik a testével kampányolni.


Egy követő így fogalmazott: „Kedves Yamina, néha a kevesebb több!” — míg mások szerint éppen ez a bátorság teszi őt különlegessé.

A DJ Yamina név évek óta egyet jelent az energikus bulikkal, női DJ-sikerekkel és vagány önkifejezéssel. Most is pontosan tudta, hogyan irányítsa magára a reflektorfényt — és ez a húzás ismét bizonyította, hogy a modern influenszerkultúra korában a hírnévhez nem elég a tehetség, kell a stratégia is.

