Ezt a képet még DJ Yamina férje is kétszer nézi meg — elszabadult a kommentáradat

A figyelem középpontjába került DJ Yamina, miután a közösségi médiában megosztott egy bevállalós, fekete fürdőruhás fotót, amellyel a Radio 1 DJ-versenyéhez gyűjt szavazatokat. A kép villámgyorsan elárasztotta a hírportálokat és a közösségi felületeket — sokan dicsérik önbizalmát és kommunikációs érzékét, mások viszont túlzónak tartják a gesztust – írja a Bors.

DJ Yamina bevállalós fürdőruhás fotóval kampányol a Radio 1 DJ-versenyén — a kép pillanatok alatt felrobbantotta a közösségi médiát. Fotó: Bors/Instagram/ Yamina

DJ Yamina a figyelem középpontjában

A merész poszt megosztotta a rajongókat: míg egyesek szerint zseniális marketingfogás, addig mások úgy vélik, egy sikeres DJ-nek nem illik a testével kampányolni.



Egy követő így fogalmazott: „Kedves Yamina, néha a kevesebb több!” — míg mások szerint éppen ez a bátorság teszi őt különlegessé.

A DJ Yamina név évek óta egyet jelent az energikus bulikkal, női DJ-sikerekkel és vagány önkifejezéssel. Most is pontosan tudta, hogyan irányítsa magára a reflektorfényt — és ez a húzás ismét bizonyította, hogy a modern influenszerkultúra korában a hírnévhez nem elég a tehetség, kell a stratégia is.

