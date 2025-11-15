Dulin Metta mindent bevallott: ettől retteg a legjobban

Az Ázsia Expressz 2025 sztárja, Dulin Metta közösségi oldalán válaszolt követői kérdéseire, ahol ismét bebizonyította, hogy nem rejti véka alá a magánéletének kényesebb részleteit sem. Amikor egy rajongó azt kérdezte tőle, mi lenne az egyetlen kívánsága, ha bármit kérhetne, Metta gondolkodás nélkül válaszolt: egy végtelen bankkártyát szeretne, mert az számos problémáját megoldaná - számol be a Bors.

Dulin Metta számára a luxus biztonságot jelent

Fotó: Polyák Attila

Nem sokkal később azt is elárulta, hogy a legnagyobb félelme az, hogy egyszer pénz nélkül marad. Bevallása szerint ez az érzés folyamatosan ott motoszkál benne, és emiatt vágyik olyan megoldásra, amely biztonságot adna számára.

Miért fontos a luxus Dulin Metta számára?

Metta nem titkolta, hogy a luxus számára nem csupán kényelem vagy csillogás, hanem egyfajta biztonsági érzet is. A modell nemrég Dubajból jelentkezett be, ahol elmondása szerint először még azon gondolkodott, hová foglaljon szállást, hiszen volt már olyan útja, amit minden különösebb kényelem nélkül is megoldott. Végül azonban nem mondott le a magasabb szintű körülményekről.

