Rendkívüli

Elkezdődött! Tüntetnek Zelenszkij ellen a Majdanon – képek

Dulin Metta

Dulin Metta mindent bevallott: ettől retteg a legjobban

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az Ázsia Expressz idei évadának szereplője egy Instagram-kérdezz-felelek során osztotta meg gondolatait a követőivel. A rajongók kíváncsisága ismét rávilágított arra, hogy Dulin Metta mennyire nyíltan beszél félelmeiről, vágyairól és akár a plasztikai beavatkozásairól is.
Dulin Metta

Az Ázsia Expressz 2025 sztárja, Dulin Metta közösségi oldalán válaszolt követői kérdéseire, ahol ismét bebizonyította, hogy nem rejti véka alá a magánéletének kényesebb részleteit sem. Amikor egy rajongó azt kérdezte tőle, mi lenne az egyetlen kívánsága, ha bármit kérhetne, Metta gondolkodás nélkül válaszolt: egy végtelen bankkártyát szeretne, mert az számos problémáját megoldaná - számol be a Bors.

DulinMetta, Dulin Metta,20230911 BudapestKőgazdag fiatalok című Tv2-es reality műsor sajtótájékoztatója fotó: Polyák Attila (PA)Origoképen: Dulin Metta
Dulin Metta számára a luxus biztonságot jelent
Fotó: Polyák Attila

Nem sokkal később azt is elárulta, hogy a legnagyobb félelme az, hogy egyszer pénz nélkül marad. Bevallása szerint ez az érzés folyamatosan ott motoszkál benne, és emiatt vágyik olyan megoldásra, amely biztonságot adna számára.

Miért fontos a luxus Dulin Metta számára?

Metta nem titkolta, hogy a luxus számára nem csupán kényelem vagy csillogás, hanem egyfajta biztonsági érzet is. A modell nemrég Dubajból jelentkezett be, ahol elmondása szerint először még azon gondolkodott, hová foglaljon szállást, hiszen volt már olyan útja, amit minden különösebb kényelem nélkül is megoldott. Végül azonban nem mondott le a magasabb szintű körülményekről.

Dulin Mettát szellem kísérti

Dulin Metta ijesztő eseményeket tapasztalt saját otthonában. A tihanyi házban töltött éjszaka során megmagyarázhatatlan jelenségek történtek vele. Az Ázsia Expressz egyik legismertebb játékosa a történtek miatt segítséget is kértek egy ismert halottlátótól.

 

