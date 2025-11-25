Emilio kemény üzenetet küldött a rosszindulatú támadóknak

A nagy nap után gyorsan megváltozott a hangulat: az interneten megjelent rosszindulatú kommentek Emilio szerint túl messzire mentek. A pénteki családi esküvőt követően ugyanis a sztárpáros rengeteg kritikát kapott, amelyek miatt szükségét érezték annak, hogy nyíltan beszéljenek a helyzetről - írja a Bors.

Emilio családja mellett állt ki a támadások után

A rajongókat nemcsak a lagzi, hanem a menyasszony nagy bejelentése is meglepte: Tina ugyanis ott árulta el, hogy újdonsült férjével gyermeket várnak. A boldog hír ellenére a friss házaspárt és a családot azonnal negatív megjegyzések érték a közösségi oldalakon.

Miért hangsúlyozta Emilio, hogy nincs „enyém” és „tiéd” a családban?

A támadások egyik központi témája Tina korábbi házassága és gyermeke volt. Emilio ezzel kapcsolatban egyértelműen fogalmazott:

„Nálunk nincsen olyan, hogy az enyém vagy a tiéd. Mindkettőnknek van egy előélete… Soha nem tagadtuk ezt.”

A zenész elmondta: kis Tinát a saját lányaként szereti, és nyolcéves kora óta együtt nevelik. Hangsúlyozta, hogy Bangó Margittal közös időszakuk során is ők voltak azok, akik a mindennapi felügyeletet biztosították.

Miért kellett nyilvánosan határokat húzniuk?

A sztárpáros szerint a kommentelők meghaladták azt a határt, ami bárkinél elfogadható lenne. A közösségi oldalon közzétett posztjukban kemény hangon fogalmaztak:

„Nehogy már egy vadidegen, aki az életünkről semmit sem tud, számon merjen kérni minket… Érzéketlen, okoskodó, gyűlölködő mocskos emberek mernek a szájukra venni itt mindenkit?”

A nyilvános kifakadás jól mutatja, mennyire megviselték őket a személyeskedő megjegyzések.

Ilyen volt Emilio lányának esküvője

Sosem látott fotók kerültek elő Emilio lányának különleges napjáról. A friss képek az álomesküvőről nemcsak a meghitt pillanatokat mutatják meg, hanem a nagy bejelentést is. A vendégek számára felejthetetlen élmény volt a ceremónia.

