Emilio lánya férjhez ment, családi titkok derültek ki

A Bangó-Emilio család egyetlen fájdalma az volt, hogy Bangó Margit egészségügyi okok miatt nem tudott részt venni a ceremónián. Emilio lánya nagyon sajnálta, hogy a koronázatlan roma énekesnő nem tudott részt venni a nagyszabású eseményen – számolt be a Bors.

Emilio lánya szinte maradéktalanul boldog volt

Emilio lánya egy dolog miatt kesergett

A mennyasszony nagyon boldog volt az esküvő napján, de azért megemlítette Bangó Margit hiányát.

Nélküle nem volt teljes az öröm”

– mondta kis Tina.

A Bors kamerái előtt kis Tina elárulta, hogy húga, Vivi egykor nehezen viselte nővére kapcsolatát. Mindössze hétévesen olyan „hadműveletet” indított Norbi ellen, amelyre ma már az egész család nevetve emlékszik vissza.

Kis Tina elmondta: húga egyszer eltüntette a szobából a szerelmes fotókat, és saját képeire cserélte őket, sőt a „Tina és Norbi” feliratú táblát is átírta „Tina és Vivi”-re. A testvérpár szerint ma már ez csak egy kedves emlék, kapcsolatuk pedig szorosabb, mint valaha.

A menyegző másik nagy híre az volt, hogy kis Tina és friss férje első gyermeküket várják, méghozzá egy kisfiút, aki a Norbert nevet kapja majd.

Egy igazi gengsztert fogok belőle nevelni!”

– jelentette ki Vivi.

A hat éve jegyben járó pár végre kimondta az igent, a család pedig meghatottan ünnepelte a szerelmet – és az új generáció érkezését. A Bangó-dinasztiában így nemcsak egy új házasság, hanem egy új élet is kezdetét veszi. A Bors videója ITT tekinthető meg.

